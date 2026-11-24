Νέα εκτός έδρας δοκιμασία περιμένει τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται στη «Roig Arena» από την πρωτοπόρο Βαλένθια (21:30) για τη 14η αγωνιστική της Euroleague.

Έχοντας αφήσει πίσω τους τις δύο διαδοχικές ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση μεγάλης ομάδας στο Κάουνας.

Με το 72-87 επί της Ζαλγκίρις, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέβηκε στο 9-4, διατηρώντας την επαφή του με την κορυφή και επιδιώκοντας πλέον να χτίσει ένα νέο νικηφόρο σερί, έχοντας επιστρέψει σε εμφανίσεις ανάλογες της ποιότητας του ρόστερ του.

Στη Λιθουανία, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αξιοποίηση του βάθους του πάγκου: η επιστροφή του Φαλ έπειτα από 20 ημέρες απραξίας έδωσε πολύτιμες λύσεις, ενώ ο Χουάντσο θωράκισε την άμυνα και τα ριμπάουντ στην πεντάδα που «καθάρισε» το ματς στην τέταρτη περίοδο, με το Ναν να αναλαμβάνει το εκτελεστικό κομμάτι (14 πόντοι σε αυτό το διάστημα) φέρνοντας την τρίτη εκτός έδρας νίκη σε πέντε εξόδους.

Αυτή η προσέγγιση έδειξε το δρόμο για τη συνέχεια με φόντο άλλη μία νίκη. Στο 1.82 η επικράτηση των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης.

Το σερί των αγώνων μακριά από το «T-Center» συνεχίζεται με μια αναμέτρηση που ξυπνά μνήμες από την περσινή, συγκλονιστική σειρά των Playoffs. Τότε, το «τριφύλλι» είχε προηγηθεί με 2-0 κάνοντας δύο «διπλά» στη Βαλένθια, όμως γνώρισε ισάριθμες ήττες στην Αθήνα και λύγισε στο Game 5 επί ισπανικού εδάφους, χάνοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στο σπίτι του.

Από εκείνη τη σειρά, βέβαια, το σκηνικό έχει αλλάξει ριζικά για αμφότερους. Ο Παναθηναϊκός πορεύεται πλέον με τον Ομπράντοβιτς στο τιμόνι, έχοντας εντάξει στο δυναμικό του και τον πρώην αστέρα των Ισπανών, Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος κεφαλαιοποίησε την εξαιρετική περσινή του σεζόν.

Στον αντίποδα, η Βαλένθια προχώρησε σε ολική αναδόμηση τόσο στο ρόστερ όσο και στην τεχνική ηγεσία, με τον Ξαβιέ Άλμπερτ στον πάγκο και τον πρώην «πράσινο», Τι Τζέι Σορτς, σε ρόλο ηγέτη. Οι γηπεδούχοι πραγματοποιούν εντυπωσιακή πορεία, μοιράζονται το ρετιρέ με τον Ολυμπιακό (10-3) και προέρχονται από την εντός έδρας επικράτηση επί της Βίρτους (92-87).

Ο Σορτς είναι κινητήριος μοχλός και μόνο σε ένα παιχνίδι ως τώρα έχει μείνει σε μονοψήφιο αριθμό πόντων και η άμυνα του Παναθηναϊκού αναμένεται να τον… προκαλέσει να επιχειρήσει τρίποντο αντί να βρει διάδρομο για το καλάθι. Στο 2.20 να ευστοχήσει σε σουτ τριών πόντων ο βραχύσωμος γκαρντ.

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