Ο Νιλ Σακό που θα δώσει πολλές μάχες στη ρακέτα αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της Βαλένθια το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30) με τον Παναθηναϊκό για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Η Βαλένθια πραγματοποιεί εκπληκτική πορεία με «μαέστρο» τον Τι Τζέι Σορτς και την Τρίτη (24/11, 21:30) φιλοξενεί στη Roig Arena για την 14η αγωνιστική της Euroleague τον Παναθηναϊκό επαναφέροντας στο μυαλό όλων τις εκπληκτικές αναμετρήσεις των playoffs της περσινής σεζόν στο δρόμο για το Final Four στο T-Center.

Ο Νιλ Σακό είναι ένας από τους παίκτες ρακέτας του Τσάβι Άλμπερτ που θα κοντραριστεί με την front-line της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

«Γνωρίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα, με πολλούς παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου, οπότε θα πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτόν τον αγώνα. Μέχρι τώρα αναγκαστήκαμε να διαχειριστούμε διαφορετικές εναλλαγές, λόγω τραυματισμών των ψηλών μας. Ωστόσο, διαθέτουμε ένα βαθύ ρόστερ, οπότε πάντα βρήκαμε λύσεις, και ελπίζω να τις βρούμε και αύριο» δήλωσε ο σέντερ της Βαλένθια.

Και ο Νιλ Σακό πρόσθεσε: «Είναι η πρώτη φορά που τους αντιμετωπίζουμε από τον 5ο αγώνα της περασμένης σεζόν εδώ στο Roig Arena. Δεν ξέρω τι σκέφτονται ή πώς αισθάνονται, αλλά αυτή είναι μια νέα σεζόν και ένας νέος αγώνας. Είναι η πρώτη αναμέτρηση εναντίον τους αυτή τη σεζόν, οπότε το σκορ είναι 0-0».