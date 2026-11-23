Διαβάστε τις δηλώσεις του προπονητή της Βαλένθια, Τσάβι Αλμπέρτ, εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague την Τρίτη (24/11, 21:30 - Live από το Gazzetta) και θα ψάξει ένα σημαντικό διπλό στην Ισπανία για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία.

Ο Τσάβι Αλμπέρτ, ο προπονητής των Ισπανών, μίλησε για το σημαντικό παιχνίδι, για την εικόνα της ομάδας του και για το ματσάρισμα με το «τριφύλλι».

Αναλυτικά

«Ο Παναθηναϊκός είναι σαφώς ένας από τους φαβορί για την EuroLeague. Όλοι γνωρίζουμε τις ικανότητές του, τη δύναμή του και το ρόστερ που διαθέτει.

Όσον αφορά την τρέχουσα κατάστασή μας, πέρα από τη νίκη, το καλύτερο είναι το συναίσθημα, η αυτοπεποίθηση που νιώθεις όταν βλέπεις το παιχνίδι να κυλά ομαλά, όταν όλοι λειτουργούν αρμονικά. Ωστόσο, έχουμε επίσης πλήρη επίγνωση ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη κατάσταση στην γραμμή των ψηλών.

Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο είναι εκτός. Ο Νίκολα Μιρότιτς έχει αρχίσει να παίζει, αλλά δεν έχει ενσωματωθεί πλήρως ακόμα, και θα του ζητήσουμε να καταβάλει την ίδια προσπάθεια σε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Είναι αλήθεια ότι πλησιάζουν τα παράθυρα της FIBA. Τα αντιμετωπίζουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στο στυλ παιχνιδιού μας και στα δυνατά μας σημεία, αλλά και με πλήρη επίγνωση ότι παίζουμε εναντίον μιας ομάδας με ικανότητες και δύναμη… Θα έλεγα στη ρακέτα, αλλά είναι τόσο στη ρακέτα όσο και έξω από αυτήν, όπου θα αντιμετωπίσουμε κάποιες σωματικές δυσκολίες.

Έχουμε όλη την αυτοπεποίθηση του κόσμου και, ταυτόχρονα, με όλο το σεβασμό, γνωρίζουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις στην EuroLeague»