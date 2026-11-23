Η Μπασκόνια ενισχύθηκε με την απόκτηση του Ζακαρί Περίν, ο οποίος αγωνίζεται ως power forward.

Ενίσχυση για τη Μπασκόνια που θέλει να ανέβει στη Euroleague, καθώς βρίσκεται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ζακαρί Περίν. Ο Γάλλος φόργουορντ ξεπετάχτηκε από το σύστημα νέων της Αντίμπ, από όπου έκανε το άλμα για το κολεγιακό μπάσκετ τη σεζόν 2022-23, παίζοντας μία σεζόν με το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις.

Τη σεζόν 2023-24, επέστρεψε στη Γαλλία, παίζοντας για την Αντίμπ και την Νανσί. Την περασμένη σεζόν, ο Περίν έπαιξε στο EuroCup με τους Hamburg Towers, έχοντας μέσο όρο 13,1 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 16.5 στο ranking

Στην αρχή της φετινής σεζόν μετακόμισε στην Ισπανία και τη Γέιδα, όπου έχει μέσο όρο 13,1 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 18,4 ranking.