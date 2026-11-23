Ο Κέντρικ Ναν μίλησε για τη φιλοσοφία και τις διαφορές του Ομπράντοβιτς με τον Άταμαν.

Συνεχίζει να οδηγεί τον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν, έχοντας από τη φετινή σεζόν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να τον καθοδηγεί από την άκρη του πάγκου, διαδεχόμενος τον Έργκιν Άταμαν.

Ο σκόρερ των πράσινων μίλησε στο Basketnews και αφού αρχικά απάντησε για το αν ο Ζοτς είναι πιο ήρεμος πια, στη συνέχεια έκανε τη σύγκριση με τον Τούρκο κόουτς.

«Είναι αστείο αυτό. Ξέρετε τι είδους προπονητής είναι και όλοι προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο. Προσπαθούμε να βρούμε τα δυνατά σημεία μας και πιστεύω ότι θα είμαστε καλά», ανέφερε αρχικά.

Για τη διαφορά Ομπράντοβιτς-Άταμαν: «Μπορείς να δεις το στυλ παιχνιδιού που έχουν αυτοί οι δύο προπονητές. Ο Αταμάν βασίζεται περισσότερο στους γκαρντ, στο pick and roll και στους χώρους στο γήπεδο. Ο Ομπράντοβιτς έχει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Έχουμε μια ομάδα χτισμένη γι' αυτό και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλα».

Στο τέλος πρόσθεσε: «Μπαίνω σε κάθε ματς με την ίδια νοοτροπία. Κάθε φορά που δένω τα κορδόνια μου, έχω την ίδια προσέγγιση. Η ρουτίνα παραμένει ίδια. Το θέμα είναι η χημεία και οι πεντάδες, ώστε να βοηθήσουμε όλους τους παίκτες να αξιοποιήσουν τα δυνατά σημεία. Θα έχει πλάκα».