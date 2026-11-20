Ο Ολυμπιακός φέρεται να προσέγγισε την Παρτίζαν για τον Κάρλικ Τζόουνς, σύμφωνα με σέρβικα μέσα, ωστόσο ο πρόεδρος της ομάδας ξεκαθάρισε πως δεν συζητά το ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Mozzart Sport, ο Ολυμπιακός επικοινώνησε με την πλευρά της Παρτίζαν για τον Κάρλικ Τζόουνς, ωστόσο η απάντηση των «ασπρόμαυρων» ήταν ξεκάθαρη, καθώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση να παραχωρήσουν τον Αμερικανό γκαρντ.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν το βράδυ της Πέμπτης και ήθελαν τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται για την απόκτησή του φαίνεται πως δεν έχουν περιθώρια εξέλιξης με τον πρόεδρο της Παρτίζαν, Όστογια Μιγιάιλοβιτς, να σπεύδει να τοποθετηθεί επί του θέματος, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Τζόουνς με πιθανή αποχώρηση από το Βελιγράδι.

Η τοποθέτησή του

«Ο Κάρλικ Τζόουνς έχει εγγυημένο συμβόλαιο με την Παρτίζαν για τη φετινή και την επόμενη σεζόν, χωρίς να υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης. Είναι ο καλύτερος παίκτης μας και υπολογίζουμε σε εκείνον για την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων μας τη φετινή σεζόν. Ο σύλλογος δεν ενδιαφέρεται να τον πουλήσει».