Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, για την 13η αγωνιστική της EuroLeagu.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), στη SUNEL Arena, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 στη διπλή εβδομάδα και να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα ενόψει της συνέχειας.

Στις δηλώσεις του ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ είπε ενόψει της αναμέτρησης: «Θα το αντιμετωπίσουμε όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι έτσι ώστε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας»

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novapsorts Prime.