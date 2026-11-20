Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), στη SUNEL Arena, για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 2/2 στη διπλή εβδομάδα και να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα ενόψει της συνέχειας.
Στις δηλώσεις του ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ είπε ενόψει της αναμέτρησης: «Θα το αντιμετωπίσουμε όπως κάθε άλλο παιχνίδι. Πρέπει να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι έτσι ώστε να πάρουμε τη νίκη στην έδρα μας»
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Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novapsorts Prime.
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