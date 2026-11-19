Ο Ματίας Λεσόρ κάρφωσε με το ένα χέρι μπροστά στον Βαλαντσιούνας, χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις, πέτυχε ο Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» έπειτα από τρομερή πάσα του Σλούκα, κάρφωσε μπροστά στον Γιόνας Βαλαντσιούνας και... κατεδάφισε την μπασκέτα των Λιθουανών.