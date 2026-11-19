Λεσόρ: «Κατεδάφισε» τον Βαλαντσιούνας και κάρφωσε εμφατικά!
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ματίας Λεσόρ κάρφωσε με το ένα χέρι μπροστά στον Βαλαντσιούνας, χαρίζοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά καρφώματα στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις, πέτυχε ο Ματίας Λεσόρ.
Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» έπειτα από τρομερή πάσα του Σλούκα, κάρφωσε μπροστά στον Γιόνας Βαλαντσιούνας και... κατεδάφισε την μπασκέτα των Λιθουανών.
Δείτε τη φάση:
WOAAAAAAAH! Elite @kos_slou dime to @ThiasLsf for an insane finish 🤯 #RivalrySeries #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/5i3J83tGA2— EuroLeague (@EuroLeague) November 19, 2026
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
@Photo credits: x_euroleague
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.