Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Το τρομερό ημίχρονο του Χέιζ-Ντέιβις
Η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο Κάουνας για τη 13η αγωνιστική με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υπερτερεί στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά και επιθετικά.
Μεγάλος πρωταγωνιστής των «πράσινων» ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, βρίσκοντας ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και φτάνοντας τους 11 πόντους ήδη στην πρώτη περίοδο. Ο Αμερικανός φόργουορντ συνέχισε στον ίδιο επιθετικό τόνο, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με 16 πόντους και δίνοντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα του.
Σε 17:14 λεπτά στο παρκέ, μέτρησε ακόμη 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, σουτάροντας με 3/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 4/4 βολές. Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 17 μονάδες.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
.@NIGEL_HAYES with 11 points in the first Q 😤🔥 https://t.co/s9eHlA6bVI— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.