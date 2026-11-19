Ασταμάτητος ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις απέναντι στην άμυνα της Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Η Ζάλγκιρις φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο Κάουνας για τη 13η αγωνιστική με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να υπερτερεί στο πρώτο ημίχρονο αμυντικά και επιθετικά.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «πράσινων» ήταν ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος μπήκε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, βρίσκοντας ρυθμό από τα πρώτα λεπτά και φτάνοντας τους 11 πόντους ήδη στην πρώτη περίοδο. Ο Αμερικανός φόργουορντ συνέχισε στον ίδιο επιθετικό τόνο, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με 16 πόντους και δίνοντας σημαντικές λύσεις στην ομάδα του.

Σε 17:14 λεπτά στο παρκέ, μέτρησε ακόμη 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, σουτάροντας με 3/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 4/4 βολές. Η συνολική του παρουσία αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 17 μονάδες.