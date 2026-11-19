Ο Μάριους Γκριγκόνις συναντήθηκε με τους πρώην συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό πριν την αναμέτρηση στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τις δύο συνεχόμενες ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο Κάουνας.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Μάριους Γκριγκόνις, ως παίκτης της Ζάλγκιρις πλέον, συναντήθηκε με τους πρώην συμπαίκτες του από το τριφύλλι ανταλλάσσοντας αγκαλιές και πειράγματα με τους Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Σλούκα να πρωταγωνιστούν.