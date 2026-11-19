Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Reunion με Γκριγκόνις και τα πειράγματα με τους πρώην συμπαίκτες του
Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τις δύο συνεχόμενες ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο Κάουνας.
Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, ο Μάριους Γκριγκόνις, ως παίκτης της Ζάλγκιρις πλέον, συναντήθηκε με τους πρώην συμπαίκτες του από το τριφύλλι ανταλλάσσοντας αγκαλιές και πειράγματα με τους Ντίνο Μήτογλου και Κώστα Σλούκα να πρωταγωνιστούν.
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It’s good to see you Marius 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/7UAfm2lo5k— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026
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