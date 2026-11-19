Παναθηναϊκός: «Τα χρώματά μας είναι εδώ»
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε φωτογραφίες από το συννεφιασμένο Κάουνας, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στη Ζάλγκιρις.
Μέσω ανάρτησης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από το συννεφιασμένο Κάουνας, λίγες ώρες πριν τον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις.
Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» έγραψαν: «Σκοτεινός ουρανός, διαχρονικό πράσινο Κάουνας, τα χρώματά μας είναι εδώ».
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
@Photo credits: instagram_paobcgr
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