Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανάρτησε φωτογραφίες από το συννεφιασμένο Κάουνας, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση των «πρασίνων» κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Μέσω ανάρτησης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες από το συννεφιασμένο Κάουνας, λίγες ώρες πριν τον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις.

Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» έγραψαν: «Σκοτεινός ουρανός, διαχρονικό πράσινο Κάουνας, τα χρώματά μας είναι εδώ».