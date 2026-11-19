Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού ενόψει Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Μιλουτίνοφ και στο σουτ του Βεζένκοβ.

O Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο πολύπειρος κόουτς των ερυθρόλευκων στάθηκε ακόμη και στην κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ, για τον οποίο είπε πως δύσκολα θα αγωνιστεί κόντρα στους Λος Μπλάνκος, ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως το σουτ του Βεζένκοβ, που έστειλε το ματς στην παράταση κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ήταν τόσο τυχερό όσο φάνηκε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο Μιλουτίνοφ έχει μία ενόχληση, προπονήθηκε καλά εδώ, είχαμε σκοπό να είναι αύριο, αλλά τον ενοχλεί λίγο ακόμη το μικρό κάταγμα που έχει στο δάχτυλο, να δούμε αλλά λογικά δεν θα είναι αύριο».

Για το ματς με τη Μακάμπι:

«Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που μπορεί να προσφέρει έντονες συγκινήσεις. Όλη η Ευρώπη συζητάει για την εξέλιξη αυτού του ματς. Αν θέλτε τη γνώμη μου αν το χάρηκα σας λέω όχι. Προφανώς ήταν μία ανακούφιση, ήμασταν πολύ τυχεροί στο τέλος, ήμασταν όμως και επίμονοι, κυνηγήσαμε ό,τι πιθανότητες είχαμε. Μας προβλημάτισε ότι δεν είχαμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο. Σκέφτομαι πάντα και τον αντίπαλο. Τον αντίπαλο προπονητή πώς θα αισθάνθηκε. Στο μπάσκετ είσαι και στις δύο πλευρές, τουλάχιστον αυτή τη φορά ήταν υπέρ μας».

Για το αν το σουτ του Βεζένκοβ δεν ήταν τόσο τυχερό:

«Όχι ήταν τόσο τυχερό όσο φάνηκε. Εμείς σχεδιάσαμε, ο συνεργάτης μου ο Μποζίκας, σχεδιάσαμε κάτι, σε κάποιο βαθμό έγινε, αλλά αυτό δε λέει ότι εξαιτίας αυτού του play βγήκε το καλάθι. Οι παίκτες μας σουτάρουν από το κέντρο σε κάθε προπόνηση, αλλά είναι διαφορετικό να βλέπεις το καλάθι και διαφορετικό να γυρίσεις και να την πετάξεις, όπως ο Σάσα, άρα σε μεγάλο βαθμό ήταν τυχερό».

Για τον τρόπο που ο Βεζένκοβ διαχειρίζεται τα media:

«Ο Σάσα είναι πολύ έμπειρος, είναι πανέξυπνος, μιλάει τόσες γλώσσες, ισπανικά, κυπριακά, βουλγάρικα, μπορεί και λίγο ρώσικα. Ξέρει πολύ καλά πώς να χειρίζεται τα media, είναι ταπεινός, αλλά και αρκετά έξυπνος».

Για την επιβάρυνση των παικτών:

«Υπάρχει επιβάρυνση. Ήταν χαρακτηριστικό το ματς με τη Μακάμπι. Όλοι οι βασικοί μας ήταν ταλαιπωρημένοι, ξοδέψαμε μεγάλη ενέργεια με τον Άρη. Ελπίζουμε να έχουμε λιγότερους τραυματίες, να βρούμε τους παίκτες που θέλουμε να πάρουμε. Είναι σημαντικό να ανοίξουμε το rotation, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο. Το επίπεδο του Ολυμπιακού είναι υψηλό για να βρούμε παίκτη για αυτό το επίπεδο».

Για τον Ντόρσεϊ και αν θα είναι στην Καρδίτσα:

«Να μιλήσουμε για το αυριανό, καλύτερα να μην πούμε για την Καρδίτσα».