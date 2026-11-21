Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός, έστησε το δικό του πάρτι στη Sunel Arena, υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε μία πολύ μεγάλη και σπουδαία νίκη με 92-76.