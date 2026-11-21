Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης: Οι καλύτερες στιγμές της θρυλικής νίκης των Πειραιωτών κόντρα στη «Βασίλισσα»
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Ολυμπιακός, έστησε το δικό του πάρτι στη Sunel Arena, υποδεχόμενος τη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε μία πολύ μεγάλη και σπουδαία νίκη με 92-76.
Τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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