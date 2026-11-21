Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ ρώτησε τι ώρα κλείνει το αγαπημένο του σουβλατζίδικο
Ο Εβάν Φουρνιέ είχε και μια διαφορετική απορία μετά το 92-76 του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αναζήτησε μέσω του X πληροφορίες για το ωράριο του αγαπημένου του γνωστού σουβλατζίδικου της Αθήνας.
Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» δεν έχασε την ευκαιρία να απευθυνθεί στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, δημοσιεύοντας μια σύντομη ερώτηση που είχε… γευστικό ενδιαφέρον.
«Τι ώρα κλείνει ο Αχιλλέας σήμερα;», έγραψε χαρακτηριστικά, με τον Φουρνιέ να αναζητά αν θα προλάβαινε να επισκεφθεί το αγαπημένο του σουβλατζίδικο μετά τη νίκη της ομάδας του.
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What time Achilleas closes tonight?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) November 20, 2026
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