Ο Εβάν Φουρνιέ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης, όμως μετά το τέλος της αναμέτρησης είχε μία ακόμη... αποστολή, να μάθει τι ώρα κλείνει το σουβλατζίδικο ο «Αχιλλέας».

Ο Εβάν Φουρνιέ είχε και μια διαφορετική απορία μετά το 92-76 του Ολυμπιακού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αναζήτησε μέσω του X πληροφορίες για το ωράριο του αγαπημένου του γνωστού σουβλατζίδικου της Αθήνας.

Ο Γάλλος γκαρντ των «ερυθρόλευκων» δεν έχασε την ευκαιρία να απευθυνθεί στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, δημοσιεύοντας μια σύντομη ερώτηση που είχε… γευστικό ενδιαφέρον.

«Τι ώρα κλείνει ο Αχιλλέας σήμερα;», έγραψε χαρακτηριστικά, με τον Φουρνιέ να αναζητά αν θα προλάβαινε να επισκεφθεί το αγαπημένο του σουβλατζίδικο μετά τη νίκη της ομάδας του.