Ολυμπιακός: Χωρίς Ντόρσεϊ απέναντι στη Ρεάλ
O Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena (20/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day των Πειραιωτών ενόψει του αυριανού αγώνα.
Ο κόουτς των ερυθρόλευκων ρωτήθηκε για τον εάν ο ομογενής γκαρντ θα είναι διαθέσιμος και απάντησε μονολεκτικά: «Όχι». Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος γκαρντ μετά τη λήξη της τιμωρίας του και την επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις δεν έχει πατήσει ακόμη παρκέ. Αμφίβολος για το αυριανό ματς κόντρα στη Βασίλισσα είναι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ δοκίμασε να μπει στο πρόγραμμα της ομάδας, την Πέμπτη, παραμονές του αγώνα, ωστόσο ταλαιπωρείται ακόμα από ενοχλήσεις στο πόδι και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
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