Παναθηναϊκός: Στο Κάουνας με στόχο τη νίκη
Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τις δύο συνεχόμενες ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο Κάουνας.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στους φορμαρισμένους Λιθουανούς, που προέρχονται από έξι σερί νίκες και έχουν το ίδιο ρεκόρ με τον αθηναϊκό σύλλογο (8-4). Το ματς θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
Ο Σέρβος τεχνικός, όπως και στην Μπολόνια, θα έχει στην διάθεση του 14 παίκτες. Μοναδικός απών, ο Λευτέρης Μαντζούκας. Ο Φρανσίσκο θα αγωνιστεί κόντρα στην παλιά του ομάδα, όπως και ο Μάριους Γκριγκόνις, που κατέκτησε, μεταξύ άλλων, την Ευρωλίγκα με τους Πράσινους.
Στον αντίποδα, ο Τόμας Μασιούλις δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.