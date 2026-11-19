Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague και το Τριφύλλι έχει στο... μυαλό του την επιστροφή στις νίκες.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τις δύο συνεχόμενες ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο Κάουνας.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στους φορμαρισμένους Λιθουανούς, που προέρχονται από έξι σερί νίκες και έχουν το ίδιο ρεκόρ με τον αθηναϊκό σύλλογο (8-4). Το ματς θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Ο Σέρβος τεχνικός, όπως και στην Μπολόνια, θα έχει στην διάθεση του 14 παίκτες. Μοναδικός απών, ο Λευτέρης Μαντζούκας. Ο Φρανσίσκο θα αγωνιστεί κόντρα στην παλιά του ομάδα, όπως και ο Μάριους Γκριγκόνις, που κατέκτησε, μεταξύ άλλων, την Ευρωλίγκα με τους Πράσινους.

Στον αντίποδα, ο Τόμας Μασιούλις δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό.