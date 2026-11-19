Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του την πολύ δύσκολη αποστολή στο Κάουνας κόντρα στην Ζάλγκιρις (19/11, 20:00) και το Gazzetta σας βάζει στο κλίμα με το pregame και τα όσα περιμένουμε να δούμε και τα όσα πρέπει να προσέξουν οι «πράσινοι» σε αυτό το ματς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Από τη μία ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει δύο συνεχόμενες ήττες στην Euroleague, δεν έχει αποδώσει καλό μπάσκετ, μοιάζει μπερδεμένος και αναζητά ρόλους και ταυτότητα. Από την άλλη, η Ζάλγκιρις διανύει περίοδο τρομερής φόρμας, βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, μετράει έξι συνεχόμενες νίκες στην διοργάνωση ενώ αγνοεί την ήττα εδώ και έναν μήνα και πιο συγκεκριμένα από τις 16 Οκτωβρίου. Μια ζυγαριά που, στην παρούσα φάση τουλάχιστον, γέρνει στη μεριά των Λιθουανών.

Με αυτές τις έξι σερί νίκες «έπιασε» τον Παναθηναϊκό στο 8-4 ρεκόρ και απειλεί να τον αφήσει και πίσω. Εκτός και αν η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βγάλει τον πληγωμένο της εγωισμό, γυρίσει εντελώς το «τσιπάκι» και αφήσει πίσω όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες. Άλλωστε μια νίκη μέσα στο Κάουνας και μάλιστα με καλή εμφάνιση, μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στη συνολική εικόνα της ομάδας καθώς ακολουθεί εξίσου δύσκολο πρόγραμμα.

Όσον αφορά το τακτικό κομμάτι, τι είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε; Ποια είναι τα στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν για το αγωνιστικό πρόσωπο της Ζαλγκιρις και το πώς μπορεί να βάλει η λιθουανική ομάδα… πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό; Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξει το «τριφύλλι» σε αυτό το παιχνίδι και στα όσα πρέπει να κάνει.

Οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες και η επιβλητική Ζαλγκιρις στα ριμπάουντ

Έχει παρατηρηθεί φέτος έντονα το φαινόμενο να δίνει ο Παναθηναϊκός δεύτερες και τρίτες επιθέσεις στους αντιπάλους του. Και όχι μόνο να δίνει αλλά και να δέχεται στη συνέχεια πόντους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο μήνα όπου σε επτά ματς έχει 3-4 ρεκόρ (ενώ είχε ξεκινήσει τη σεζόν με 5-0) έχει δεχθεί 88 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Όπερ και σημαίνει 12.5 πόντους ανά αγώνα. Απαγορευτικό το συγκεκριμένο νούμερο.

Την ίδια ώρα η Ζάλγκιρις έχει πετύχει 101 πόντους από δεύτερες δικές της ευκαιρίες σε αυτό το διάστημα των επτά αγώνων (με 6-1 ρεκόρ), ήτοι 14.4 πόντους ανά παιχνίδι. Η δύναμη της Ζαλγκιρις είναι αδυναμία του Παναθηναϊκού και αυτό έχει να κάνει ξεκάθαρα με τα ριμπάουντ. Η λιθουανική ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα της Euroleague στα ριμπάουντ με 41.1 σε κάθε ματς, η καλύτερη στα αμυντικά ριμπάουντ με 27.3 ανά ματς και η 3η καλύτερη στα επιθετικά ριμπάουντ με 13.8 ανά αγωνα. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός είναι η 6η χειρότερη ομάδα στην διοργάνωση στο να «δίνει» επιθετικά ριμπάουντ με 12.0 ανά παιχνίδι. Αυτό ίσως και να αποτελέσει το κομβικό σημείο του αποψινού αγώνα στην «Zalgirio Arena».

Η αμυντική προτεραιότητα στον Έντουαρντς

Ο περιορισμός του Κάρσεν Έντουαρντς πρέπει να αποτελεί την πρώτη αμυντικά προτεραιότητα του Παναθηναϊκού. Από τα χέρια του Αμερικάνου γκαρντ (ο οποίος είναι ο 4ος καλύτερος σκόρερ της Euroleague) περνάει το μεγαλύτερο ποσοστό των επιθέσεων της Ζαλγκιρις και αυτό αποτυπώνεται και από τα advance stats. Οι Λιθουανοί πραγματοποιούν το μεγαλύτερο ποσοστό των επιθέσεών της από τα pick n roll του χειριστή, με τον Αμερικανό γκαρντ να έχει την μεγαλύτερη μερίδα του λέοντος όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού.

Συγκεκριμένα έχει 33,3% Usage, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο της ομάδας του και το δεύτερο μεγαλύτερη νούμερο όσον αφορά τους πόντους της ομάδας του μ’ εκείνον «παρόντα» στο παρκέ (με 52.2 πόντους κατά μέσο όρο), πίσω από τον Αζουόλας Τουμπέλις (με 53.7 πόντους). Η Ζαλγκιρις έχει το 21,2% των κατοχών της από τα pick n roll των γκαρντ δημιουργώντας καταστάσεις για τους εαυτούς τους (13.2 πόντοι ανά 16.8 κατοχές) και τον Έντουαρντς να δίνει με αυτόν τον τρόπο 4.8 πόντους ανά 5.3 κατοχές του. Οπότε εάν «κοπεί» ο πόλος του Αμερικάνου, η Ζαλγκίρις θα βγει από τα νερά της και θα πρέπει να αναζητήσει άλλες λύσεις.

Η προσοχή στα τρίποντα, η Ζάλγκρις δεν… σουτάρει όπως η Βίρτους

Είχαμε αναφέρει την παραμονή του αγώνα με την Βίρτους ότι η ιταλική ομάδα δεν σουτάρει με καλά ποσοστά έξω από τα 6.75 μέτρα και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα στην Euroleague αναφορικά τα χαμηλά ποσοστά των αντιπάλων του στα τρίποντα, ήταν κάτι που έπρεπε να εκμεταλλευτεί. Πράγματι. Η Βίρτους σούταρε με 25%, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περιορίσει το συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά έχασε από άλλους παράγοντες.

Τι γίνεται όμως την Ζαλγκιρις; Οι Λιθουανοί, και σε αντίθεση με τους Ιταλούς, έχουν το 3ο καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα στη φετινή Euroleague, καθώς σουτάρουν με 39.4% έξω από τα 6.75 μέτρα. Κάτι που δημιουργουν με catch and shoot καταστάεις καθώς παίρνουν τους περισσότερους πόντους ανά αγώνα (15 για την ακρίνεια ανά 12.5 κατοχές) με αυτόν τον τρόπο. Εάν και εφόσον η αμυντική αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού βρεθεί σε ανάλογα επίπεδα και δεν δώσουν οι «πράσινοι» ελεύθερα σουτ, τότε θα μπορέσουν να… γλιτώσουν από αυτόν τον βραχνά.

Το «τάισμα» στον Βαλαντσιούνας και η απειλή του Τουμπέλις

Μπορεί ο Κάρσεν Έντουαρντς να είναι το σημείο αναφοράς, αλλά η επιβλητική παρουσία του Γιόνας Βαλαντσιούνας χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Είναι ο παίκτης με το δεύτερο μεγαλύτερο Usage της ομάδας του (με 26,1%), εκείνος που είναι κομβικός στον τομέα των ριμπάουντ που αναφέραμε και νωρίτερα ενώ θα χρειαστούν πολλές βοήθειες για τον αναχαιτισμό του.

Αν μη τι άλλο θα είναι πολύ δύσκολο task για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους παίκτες του. Με 12.8 πόντους και 9.1 ριμπάουντ στα 12 ματς της Euroleague αποτυπώνεται η επιροή του στο παιχνίδι της Ζαλγκιρις ενώ παίρνει και τις περισσότερες post up επιθέσεις της ομάδας του. Από το «τέσσερα» υπάρχει διπλή απειλή καθώς διανύουν πολύ καλή σεζόν τόσο ο Τουμπέλις (12.2π., 6ριμπ.) ο οποίος είναι παίκτης-κλειδί, όσο και ο Ντάστιν Σλέβα με το εξαιρετικό περιφερειακό του σουτ ανοίγοντας τις αντίπαλες άμυνες, σουτάροντας με 45,7% στα τρίποντα (16/35 σε 12 ματς).