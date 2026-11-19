EuroLeague: Πού θα δείτε το Ζάλγκιρις Κάουνας - Παναθηναϊκός
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός θέλει να αφήσει πίσω του τις δύο συνεχόμενες ήττες από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια και να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) στο Κάουνας.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει δύσκολη αποστολή απέναντι στους φορμαρισμένους Λιθουανούς, οι οποίοι έχουν το ίδιο ρεκόρ με τον αθηναϊκό σύλλογο (8-4). Το ματς θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.