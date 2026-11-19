EuroLeague: Πού θα δείτε τα ματς της ημέρας
Το... μενού της ημέρας για τη 13η αγωνιστική ξέχωρα από τη «μάχη» του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, περιλαμβάνει κι άλλα σπουδαία ματς, τα οποία μπορείτε να τα δείτε LIVE στο Gazzetta.
Στις 19:15, η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενεί την Ντουμπάι BC στην Κύπρο σε ματς που θα μεταδοθεί από το Novasports Start. Στις 21:00, στο Μόναχο, η Μπάγερν θα υποδεχθεί την Μπασκόνια με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ήττες και επιθυμούν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports 3.
Στις 21:30, στη Λομβαρδία, η Αρμάνι Μιλάνο, που... επιτέλους επέστρεψε στις νίκες θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της απέναντι στη Φενέρ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από το Novasports 4. Στις 21:45, η Παρί θα κοντραριστεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Novasports 5. Τέλος, στις 22:00, Βαλένθια και Βίρτους Μπολόνια θα κοντραριστούν στην Ιβηρική Χερσόνησο σε αναμέτρηση που μπορείτε να δείτε στο Novasports 2.
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