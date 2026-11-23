Ο Ινιάκι Πένια έχει βάλει ήδη τη σφραγίδα του σε προκρίσεις και σημαντικές νίκες.

Ινιάκι Πένια Σοτόρες. Ο «βράχος» του Παναθηναϊκού.

Ο 27χρονος (2/3/99) τερματοφύλακας του τριφυλλιού ήταν από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις το περασμένο καλοκαίρι. Ένα παιδί από τα σπλάχνα της Μπαρτσελόνα με 45 ματς στο κορυφαίο επίπεδο με το ισπανικό μεγαθήριο, δεν μπορεί ν' αφήσει αδιάφορο έναν ελληνικό σύλλογο. Οι πράσινοι τον έπεισαν να έρθει στην Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να βρει συμβόλαιο στην πατρίδα του και υπέγραψε έως το 2029.

Ο Πένια έως τώρα είναι κομβικός για τον Παναθηναϊκό. Ένας βράχος, όπως μεταφράζεται το Peña με περισπωμένη στο n. Το

Ignacio Peña Sotorres είναι το πλήρες όνομά του. Το torres στα ισπανικά είναι οι «Πύργοι». Υπάρχουν πολλά τοπωνύμια Sotorres (άλσος+πύργοι) στην Ισπανία και το αν ο Πένια είναι «βράχος» ή «πύργος» το έχει δείξει ήδη.

Έχει αγωνιστεί και στα 23 επίσημα ματς! Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν τον έχει αφήσει στον πάγκο ούτε σε αγώνα Κυπέλλου. Πριν καν μπει ο Δεκέμβριος έχει, υπολογίζοντας και τις καθυστερήσεις στα παιχνίδια, περισσότερα από 2.220 λεπτά συμμετοχής! Στο πρωτάθλημα μετράει έξι ματς χωρίς να δεχθεί γκολ. Με Λεβαδειακό, Παναιτωλικό, Καλαμάτα, Βόλο ELABET, ΑΕΚ και ΟΦΗ κράτησε απαραβίαστη την εστία του.

Στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ απέκρουσε το πέναλτι του Φούντα. Μία σημαντική απόκρουση στο φινάλε του πρώτου μέρους. Αν γινόταν το 0-1 σ' εκείνο το σημείο θα ήταν μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας για να γυρίσει το ματς.

Ο έμπειρος Ισπανός γκολκίπερ, όμως, δεν έδειξε μόνο σ' αυτόν τον αγώνα στην αξία του. Το καλοκαίρι στα προκριματικά του Conference League ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Σε αγώνες, όπου μία ήττα μπορεί να σήμαινε αποκλεισμό, με πολλές επιπτώσεις στην αυτοπεποίθηση της ομάδας και στη διαχείριση του ρόστερ από τον Δανό τεχνικό.

Στο ΟΑΚΑ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 με το σκορ στο 1-1 κράτησε τον Παναθηναϊκό όρθιο σε τετ α τετ με τον Ρούσεφ. Το 1-1 ήταν το τελικό σκορ και με ήττα εντός θα ήταν δύσκολα τα πράγματα στη ρεβάνς. Όπως ήταν, άλλωστε και με την ισοπαλία, αφού στη Σόφια η πρόκριση κρίθηκε στην παράταση.

Στο 0-0 εντός έδρας με τον ίδιο αντίπαλο, νίκησε και τον Ιορντάνοφ.

Στη ρεβάνς ο Πένια πάλι αρνήθηκε το γκολ στον Ρούσεφ με το αποτέλεσμα στο 0-0.

Στην Τσεχία και στην πρόκριση θρίλερ επί της Χράντετς Κράλοβε ο Πένια είχε διπλή απόκρουση στο 0-0. Είχε σημαντική απόκρουση στο 1-1 στην παράταση.

Στο 114' έβγαλε δύσκολα, ενώ είχε σώματα μπροστά του, το κόρνερ του Νταρίντα. Πάλι με το σκορ στο 1-1 και 3-3 συνολικά.

Ας δούμε τις κυριότερες επεμβάσεις τους σε όλες τις διοργανώσεις:

Με Λεβαδειακό με το σκορ στο 0-1 (0-2 τελικό) απέκρουσε σουτ του Πάντεα.

Στο Κύπελλο με τη Νίκη Βόλου με το σκορ στο 1-0 (ήταν και το τελικό) απέκρουσε σουτ του Έππα και η μπάλα κατόπιν πήγε στο αριστερό δοκάρι και κόρνερ.

Με την Κηφισιά (3-1 τελικό) στο 0-0 απέκρουσε σουτ του Πόμπο.

Με την Καλαμάτα στο 0-1 (ήταν και το τελικό σκορ) απέκρουσε σουτ των Χάμζα, Κατάλντι.

Με τη Μπόρατς στο 1-0 (2-1 τελικό) απέκρουσε σουτ του Σάβιτς.

Με τον Άρη στο Κύπελλο (2-1 τελικό) απέκρουσε δύσκολα στο 1-0 σουτ του Χαρούπα.

Με την ΑΕΚ με το σκορ στο 2-0 (ήταν και το τελικό) νίκησε τον Ζίνι κι εμπόδισε την Ένωση να ξαναμπεί στο ματς.

Ο Πένια με την Μπαρτσελόνα κράτησε το μηδέν στα 10 από τα 45 ματς. Φυσικά δεν είναι ίδιο το επίπεδο της La Liga και του Champions League με την Ελλάδα. Με την Έλτσε είχε 4 ματς χωρίς να δεχθεί γκολ και στο 1/3 του πρωταθλήματος έχει ήδη ξεπεράσει αυτή την επίδοση. Το ρεκόρ του είναι οκτώ clean sheets με την ομάδα Νέων της Μπαρτσελόνα στο Youth League τη σεζόν 2017-18. Στα 8 από τα 9 παιχνίδια δεν δέχθηκε γκολ.

Τη σεζόν 2019-20 επίσης σε 8 αγώνες δεν δέχθηκε γκολ από τους 18 που αγωνίστηκε με τη Μπαρτσελόνα Β'. Αυτά τα ρεκόρ σύντομα θα τα σπάσει στην Ελλάδα.

Στο Κύπελλο έχει κρατήσει το μηδέν στα 2 από τα 3 ματς και μοναδική «κηλίδα» έως τώρα το γεγονός ότι και στους 9 αγώνες στο Conference League σε προκριματικά και League Phase, έχει δεχθεί γκολ. Και τώρα έρχονται δύσκολα ματς με Νόρντζελαντ, Φράιμπουργκ, Μπράιτον, όπου θα χρειαστεί πολύ η συνδρομή του για να πάρει ο Παναθηναϊκός τα αποτελέσματα που θέλει.