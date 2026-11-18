Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε τον Κίλιαν Χέις
Σημαντική προσθήκη για την Μπαρτσελόνα! Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν με σάρκα και οστά την απόκτηση του Κίλιαν Χέις μέχρι το 2027. Ο 25χρονος γκαρντ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.
Έχει πολυετή θητεία στο NBA και έχει περάσει από Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς και Σακραμέντο Κινγκς. Την περασμένη σεζόν με τους «Βασιλιάδες» σε 23 ματς και 17,6 λεπτά στο παρκέ στην regular season είχε 5,5 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ.
Ο Τσέβι Πουγιόλ, ο αθλητικός διευθυντής των «Μπλαουγκράνα», δήλωσε: «Είναι ένας παίκτης με πολύ ενδιαφέρουσες φυσικές ικανότητες, ο οποίος ταιριάζει στο σύνολο που έχουμε και σε αυτό που κάνουμε. Ήταν αποφασισμένος να κάνει αυτό το βήμα και να γυρίσει σελίδα».
𝐊𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐲𝐞𝐬, nou jugador blaugrana 💙❤️ https://t.co/SFad8q4Zub— Barça Basket (@FCBbasket) November 18, 2026
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