Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Ζάλγκιρις Κάουνας - Παναθηναϊκός (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Aμφότερες έχουν ρεκόρ 8-4 αλλά το Τριφύλλι προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες και θέλει να βάλει τέλος στην κακή παρένθεση. Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί, έχουν σταθερά ανοδική πορεία και θέλουν να πετύχουν ακόμη μια μεγάλη νίκη.

Μια ημέρα πριν το τζάμπολ, η διοργανώτρια αρχή όρισε την τριάδα που θα διευθύνει τον αγώνα. Αυτή θα απαρτίζεται από τους Σάσα Πουκλ (Σλοβενία), Σέφι Σεμές (Ισραήλ) και Πιότρ Παστούσιακ (Πολωνία).