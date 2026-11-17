Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης της Ζάλγκιρις στην παράταση με 117-114 (κ.α. 101-101) επί της Μπάγερν για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Η Ζάλγκιρις με έναν εκπληκτικό Κάρσεν Έντουαρντς επικράτησε στην παράταση με 117-114 (κ.α. 101-101) της Μπάγερν σε μια ματσάρα με πολλές εναλλαγές συναισθημάτων στην κανονική διάρκεια, αλλά και στην παράταση, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ της λιθουανικής ομάδας πρώτα ισοφάρισε στην κανονική διάρκεια του αγώνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο και μετά στην παράταση έβαλε την πινελιά του για να φτάσει η Ζάλγκιρις στη νίκη. Τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους και 4 ασίστ σε 28:49 λεπτά συμμετοχής, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Γιόνας Βαλαντσιούνας (15 πόντους και 5 ριμπάουντ), ο Μάριους Γκριγκόνις είχε 14 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Κίναν Έβανς τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Από την Μπάγερν ξεχώρισε ο Γιοχάνες Τίμαν με την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με 33 πόντους σε 32:49 λεπτά και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον είχε 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Η Ζάλγκιρις πλέον μετράει 8 νίκες και 4 ήττες, ενώ η Μπάγερν που έχασε μεγάλη ευκαιρία να φύγει νικήτρια από τη Zalgirio Arena έχει 3 νίκες και 9 ήττες.

Ζάλγκιρις-Μπάγερν: Ο αγώνας

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης η Μπάγερν είχε τον έλεγχο (11-20 στο 5.30'') με τον Γιοχάνες Τίμαν και τον Αντρέας Ομπστ. Η Ζάλγκιρις φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την σκληράδα που έβγαλαν οι Γερμανοί στο παρκέ ωστόσο, με τον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Στέρλινγκ Μπράουν μπόρεσε να «ροκανίσει» τη διαφορά (16-20 στο 8') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 10λεπτο με τη Μπάγερν να είναι στο +6 (19-25) έχοντας 4/7 τρίποντα (57.1%).

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Άντον Γκαβέλ διατηρούσε το «πάνω χέρι» (31-35 στο 14'), όμως οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να φέρουν τον αγώνα στα ίσια (49-49 στο 18'), όμως με τους Τίμαν και Ομπστ η Μπάγερν πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας μια διαφορά 7 πόντων (50-57 στο 20').

Με 10 ασίστ για 3 λάθη και 57.1% στα τρίποντα (8/14) ήταν λογικό να έχουν τον έλεγχο, καθώς η Ζάλγκιρις είχε 8 ασίστ για 3 λάθη και σούταρε με 40% (6/15) στα τρίποντα.

