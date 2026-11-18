Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Τριφυλλιού με τη Ζάλγκιρις (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta) από το VIP Lounge του «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός, που έχει δύο συνεχόμενες ήττες στη EuroLeague από την Μπαρτσελόνα και τη Βίρτους Μπολόνια, θέλει να κοιτάξει μπροστά και να επιστρέψει στις νίκες, αρχής γενομένης από τον αγώνα κόντρα στη Ζάλγκιρις, στο Κάουνας (19/11, 20:00, LIVE στο Gazzetta).

Κατόπιν επίσημης ενημέρωσης της πράσινης ΚΑΕ, οι φίλαθλοι του Τριφυλλιού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από το Globalsat GOLD VIP Lounge του «T-Center» και να συνομιλήσουν με μέλη του επιτελείου και αθλητές που δεν έχουν ακολουθήσει την αποστολή.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«𝑨𝒘𝒂𝒚 𝑮𝒂𝒎𝒆𝒔 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝑽𝑰𝑷 𝑳𝒐𝒖𝒏𝒈𝒆

Την Πέμπτη, η δράση της EuroLeague μοιράζεται σε Κάουνας και Αθήνα, όπου η ομάδα μας αντιμετωπίζει τη Zalgiris Kaunas (19/11, 20:00).

Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να παραμείνετε στο «σπίτι» μας και να παρακολουθήσετε το εκτός έδρας παιχνίδι μέσα από το Globalsat GOLD VIP Lounge, γνωρίζοντας και συνομιλώντας με τα μέλη του επιτελείου και τους αθλητές που δε θα έχουν ακολουθήσει την αποστολή, καθώς και να προμηθευτείτε τα επίσημα προϊόντα της ομάδας μας από το PAOSHOP στη VIP είσοδο του γηπέδου.

Ζήστε την εμπειρία του Telekom Center Athens ως μέλη στο Away Games VIP Club και απολαύστε τη μοναδική «πράσινη» φιλοξενία, που και φέτος θα είναι ξεχωριστή.

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