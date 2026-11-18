Δείτε τη μέρα, την ώρα και τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια στην Ιταλία καθώς ηττήθηκε με . Πλέον καλείται να συνεχίσει το ταξίδι του σε αυτή τη διπλή αγωνιστική στη Λιθουανία στο πλαίσιο της 13ης στροφής.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς φιλοξενείται από τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 φιλοδοξώντας να βάλει τέλος στα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα και να γυρίσει τον διακόπτη σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα».