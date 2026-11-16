GBL: Τα κορυφαία καρφώματα της 7ης αγωνιστικής (vid)
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Η 7η αγωνιστική της GBL ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακές φάσεις και άκρως θεαματικά καρφώματα. Δείτε τα επιβλητικότερα εξ' αυτών.
Η 7η αγωνιστική της GBL αποτελεί παρελθόν. Το θέαμα στα γήπεδα της ελληνικής επικράτειας ήταν γι' ακόμη μια φορά πλούσιο, με τους πρωταγωνιστές των παρκέ να προσφέρουν ιδιαίτερες συγκινήσεις στους φίλους της... σπυριάρας.
«Poster dunks», «alley oop», καρφώματα στον αιφνιδιασμό και πολλά ακόμη δεσπόζουν στο βίντεο με τα καλύτερα καρφώματα της αγωνιστικής που πέρασε.
Δείτε το video:
@Photo credits: eurokinissi
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