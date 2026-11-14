Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβλήθηκε με 78-71 της Μπνέι για το πρωτάθλημα Ισραήλ και σημείωσε την τέταρτη νίκη της.

Επιστροφή στις νίκες για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη! Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού δυσκολεύτηκε αλλά έριξε στο... καναβάτσο την Μπνέι με 78-71, κάνοντας το 4-1 στο εγχώριο πρωτάθλημα, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που έπεσαν στο 2-4.

Για τους νικητές ο Οντιάσε είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Γκινάτ να προσθέτει 14 πόντους, 16 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη, ο Μπρότον μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 45-38, 61-47, 78-71