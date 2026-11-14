Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπνέι 78-71: Πήρε τη νίκη η ομάδα του Ιτούδη
Επιστροφή στις νίκες για τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη! Η ομάδα του Έλληνα τεχνικού δυσκολεύτηκε αλλά έριξε στο... καναβάτσο την Μπνέι με 78-71, κάνοντας το 4-1 στο εγχώριο πρωτάθλημα, σε αντίθεση με τους φιλοξενούμενους που έπεσαν στο 2-4.
Για τους νικητές ο Οντιάσε είχε 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Γκινάτ να προσθέτει 14 πόντους, 16 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Από την άλλη, ο Μπρότον μέτρησε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 45-38, 61-47, 78-71
מנצחים את הרצליה ✔️ https://t.co/5mjIZPGpbZ— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) November 14, 2026
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