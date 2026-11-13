Δείτε τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπαρτσελόνα, καθώς και τους παίκτες που έμειναν εκτός για την 11η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (13/11, 21:15) για τις ανάγκες της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν υπολογίζεται ο Λευτέρης Μαντζούκας ο οποίος δεν προπονήθηκε με το υπόλοιπο team, ενώ κανονικά επέστρεψε ο Κώστας Σλούκας. Από την άλλη, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα τεθεί στη διάθεση του Ζοτς στο ματς της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή (15/11, 13:00).

H δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ