Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Η 12άδα του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (13/11, 21:15) για τις ανάγκες της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν υπολογίζεται ο Λευτέρης Μαντζούκας ο οποίος δεν προπονήθηκε με το υπόλοιπο team, ενώ κανονικά επέστρεψε ο Κώστας Σλούκας. Από την άλλη, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα τεθεί στη διάθεση του Ζοτς στο ματς της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου την Κυριακή (15/11, 13:00).
H δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Φαλ
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