Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη Euroleague.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, τόσο με ποδόσφαιρο όσο και με μπάσκετ.

Στις 13:30, οι Galacticos by Elabet σχολιάζουν όσα είδαμε στο ματς της Εθνικής μας με τη Σερβία, αλλά και τη σπουδαία πρόκριση της Ελπίδων στην τελική φάση του Euro U21. Αμέσως μετά, στις 15:45 ακολουθεί το Q&A by Interwetten.

Στις 18:30 σειρά έχει το Gazzetta Magazino με όλα τα νέα από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και live συνδέσεις.

Η διαβολοβδομάδα στη Euroleague ξεκινά σήμερα με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνονται στη μάχη για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 19:00, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με το ματς να μεταδίδεται από το Nova Sports prime. Αργότερα, στις 22:00, η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τους Πράσινους (Νova Sports prime).

Αμέσως μετά, στις 23:00 μην χάσετε το Gazz Floor by Novibet για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Τέλος, το σημερινό πρόγραμμα στο Nations League περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, με το Ουαλία - Πορτογαλία (21:45, Nova Sports Premier League) και το Δανία - Νορβηγία (21:45, Nova Sports extra1) να ξεχωρίζουν.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας