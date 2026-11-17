Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στην «Paladozza» της Μπολόνια απέναντι στην Βίρτους για την 12η αγωνιστική της Euroleague και το Gazzetta παρουσιάζει βάσει αριθμών τα στοιχεία που πρέπει να προσέξει όπως επίσης και ποιες αδυναμίες της ιταλικής ομάδας θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί.

Δύσκολη αποστολή θα έχει στην Εμίλια-Ρομάνια της Ιταλίας ο Παναθηναϊκός. Μετά και την (απρόσμενη ενδεχομένως) ήττα από την Μπαρτσελόνα, οι «πρασίνοι» καλούνται να «ρεφάρουν» στην διπλή αγωνιστική αυτήν την «διαβολοβδομάδα» με πρώτο σταθμό την «Paladozza».

Φαινομενικά η Βίρτους μπορεί να βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις της κατάταξης με μόλις 4-7 ρεκόρ και παράλληλα να προέρχεται από πέντε σερί ήττες ωστόσο μετά το τζάμπολ όλα αυτά θα ξεχαστούν και ίσως να μην παίξουν και κανέναν απολύτως ρόλο. Παρόλα αυτά τα πεπραγμένα των δύο ομάδων έως τώρα μπορούν να αποτυπώσουν την εικόνα τους (αγωνιστική και βαθμολογική) και (παράλληλα) να «μαρτυρήσει» τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους.

Η γλώσσα των (μπασκετικών) αριθμών άλλοτε λέει αλήθειες και άλλοτε όχι. Υπάρχουν ωστόσο κάποια πράγματα τα οποία αξίζει να προσέξουμε και να έχουμε στο μυαλό μας πριν από την έναρξη του αγώνα. Τόσο από πλευράς Παναθηναϊκού, όσο και από πλευράς Βίρτους.

Τα δεδομένα της Βίρτους

1ο Δεδομένο: Η Βίρτους Μπολόνια είναι η ομάδα που στηρίζει το μεγαλύτερο κομμάτι της επίθεσης της μέσα από τα pick n roll των χειριστών. Και από αυτό αποτυπώνεται από το γεγονός ότι σε κάθε ματς παίρνει κατά μέσο όρο 13.8 πόντους ανά 18.6 κατοχές, με τους Μάρκους Καρ, Ρασίντ Μπέλο, Τρεντ Φρέιζερ, Ντέρεκ Άλστον και Γουέντελ Μουρ να παίρνουν την μερίδα του λέοντος δημιουργώντας καταστάσεις για τους εαυτούς. Και αυτό αποτυπώνεται και σ’ ένα ακόμα στατιστικό που θα δείτε παρακάτω.

2ο Δεδομένο: Η Βίρτους στηρίζεται αρκετά και στην αθλητικότητά της, με τον Αλιού Ντιαρά να αποτελεί το σημείο αναφοράς, τόσο στην άμυνα όπου μοιράζει κατά μέσο όρο 1.9 τάπες και «κατεβάζει» παράλληλα και σχεδόν επτά ριμπάουντ (6.9 για την ακρίβεια) όσο και στην επίθεση καθώς σκοράρει 12.1 πόντους με 69% στα δίποντα. Και το πόσο κομβικός και επιδραστικός είναι στο παιχνίδι της Βίρτους φαίνεται και από το καλύτερο PIR (Perfomance Index Rating) που έχει μέσα στην ομάδα του με 18.5 μονάδες. Δεύτερος για παράδειγμα είναι ο Γουέντελ Μουρ με 7.5 μονάδες λιγότερες (11.0). Και εδώ φαίνεται ακόμα περισσότερο η διαφορά.

3ο Δεδομένο: Δύο είναι τα σχήμα του προπονητή, Άλεξ Μουμπρού. Το πρώτο και το οποίο έχει περάσει κατά μέσο όρο τα περισσότερα λεπτά (36:21’ συνολικά σε 11 ματς για την ακρίβεια) είναι αυτό των Καρ, Άλστον, Μουρ, Έντουαρντς και Ντιαρά (με +3 πόντους στο +/- της παρουσίας τους) ενώ και έχοντας ως ένδειξη τα πέντε τελευταία παιχνίδια όπου η Βίρτους μέτρησε πέντε σερί ήττες, η δεύτερη πεντάδα που έχει περάσει τα περισσότερα λεπτά στο παρκέ (28:14’ για την ακρίβεια) είναι αυτή των Καρ, Μουρ, Άλστον, Έντουαρτς και Ντιούφ με -27 (!) στο +/- και πιο συγκεκριμένα έχοντας 54 πόντους υπέρ (με 19/45 εντός παιδιάς) και 81 πόντους κατά (21/29 δίποντα και 11/26 τρίποντα οι αντίπαλοι).

«Χτυπάει» στην αδύναμη άμυνα της Βίρτους ο Παναθηναϊκός

Από εκεί και πέρα και βάζοντας στην εξίσωση και τον Παναθηναϊκό, είναι δύο ομάδες που σκοράρουν σχεδόν τους ίδιους πόντους ανά αγώνα με 86.4 το «τριφύλλι» και 86.1 η ιταλική ομάδα αλλά με τη μεγάλη διαφορά ότι η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει την 3η καλύτερη άμυνα της Euroleague με 78.5 πόντους και η Βίρτους Μπολόνια την 14η καθώς δέχεται 90.7 πόντους. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να υπογραμμίσουμε και στο οποίο αναμένεται να ρίξει βάρος ο Παναθηναϊκός.

Ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει τα παραπάνω έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι κακές οι περιστροφές της Βίρτους με αποτέλεσμα να δίνει πολλά ελεύθερα σουτ από την περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αντίπαλοι της ιταλικής ομάδας σουτάρουν με ποσοστό 38,9% έξω από τα 6.75 μέτρα το οποίο είναι το 3ο μεγαλύτερο σε όλη τη λίγκα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αν κυκλοφορήσει καλά την μπάλα ο Παναθηναϊκός, τότε δεδομένα θα βρει και καλά σουτ. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το ποσοστό ευστοχίας στο τρίποντο. Θα παίξει σημαντικό ρόλο.

Για τον Παναθηναϊκό θα παίξει σημαντικό ρόλο η ατομική άμυνα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Όπως είπαμε προηγουμένως η Βίρτους «χτυπάει» από τα pick n roll των γκαρντ οι οποίοι δημιουργούν για τους εαυτούς τους με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλή παραγωγικότητα στις ασίστ. Οι 17.7 τελικές πάσες που δίνουν ανά παιχνίδι είναι η 3η χειρότερη επίδοση στη φετινή Euroloeague , δείγμα ότι από θέμα δημιουργίας δεν τα πάει και τόσο καλά.

Αντίθετα είναι η 2η καλύτερη ομάδα όσον αφορά τα μπλοκ με 3.5 τάπες ανά αγώνα και αυτό έρχεται και συνδυάζεται από το γεγονός ότι είναι και η 4η καλύτερη ομάδα στην διοργάνωση αναφορικά με το ποσοστό των διπόντων των αντιπάλων. Όπερ και σημαίνει ότι υπάρχει «ναρκοπέδιο» στην ιταλική «ρακέτα» και γι’ αυτόν τον λόγο δίνει πιο εύκολα το μακρινό σουτ.

EUROLEAGUE • 11 ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ vs ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ Στατιστική Κατηγορία Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια Πόντοι 86.4 (11η) 86.1 (12η) Αξιολόγηση (PIR) 100.1 (5η) 93.5 (13η) Επιθετικά Ριμπάουντ 12.0 (11η) 13.6 (2η) Αμυντικά Ριμπάουντ 24.7 (9η) 25.4 (6η) Συνολικά Ριμπάουντ 36.7 (8η) 39.0 (3η) Ασίστ 18.9 (13η) 17.7 (18η) Κλεψίματα 6.6 (10η) 5.9 (18η) Κοψίματα / Τάπες 3.4 (3η) 3.5 (2η) Λάθη 13.8 (14η) 12.6 (8η) Ποσοστό Δίποντων % 58.5% (3η) 53.9% (17η) Ποσοστό Τρίποντων % 35.2% (11η) 31.8% (16η) Ποσοστό Βολών % 73.3% (18η) 78.0% (7η) * Σε παρένθεση η θέση στην κατάταξη της EuroLeague (σε 11 αγώνες)