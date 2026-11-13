Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε το ματς με την Μπαρτσελόνα
Ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική της EuroLeague, με το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) να δεσπόζει, στο «Telekom Center Athens», σε μια αναμέτρηση που θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
Η Αναντολού Εφές υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στην Πόλη (19:30, Novasports 5). Οι γηπεδούχοι στοχεύουν στην πέμπτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση, όπως και οι φιλοξενούμενοι.
Στη Λιόν, η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ φιλοξενεί την Μπεσίκτας του Αλιμπίγεβιτς (21:30, Novasports 4) και αμφότερες επιδιώκουν να βελτιώσουν το σερί τους στο 5-6.
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