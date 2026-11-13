Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, η αυλαία της οποίας κλείνει με δύο ακόμη αγώνες.

Ολοκληρώνεται η 11η αγωνιστική της EuroLeague, με το παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) να δεσπόζει, στο «Telekom Center Athens», σε μια αναμέτρηση που θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Η Αναντολού Εφές υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στην Πόλη (19:30, Novasports 5). Οι γηπεδούχοι στοχεύουν στην πέμπτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση, όπως και οι φιλοξενούμενοι.

Στη Λιόν, η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ φιλοξενεί την Μπεσίκτας του Αλιμπίγεβιτς (21:30, Novasports 4) και αμφότερες επιδιώκουν να βελτιώσουν το σερί τους στο 5-6.