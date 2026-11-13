Πασκουάλ: «Ήταν η χειρότερή μας εμφάνιση»

Δείτε όλα όσα είπε ο Τσάβι Πασκουάλ μετά την ήττα της Ντουμπάι BC από τον Ολυμπιακό στην SUNEL Arena για την 11η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού απέναντι στην Ντουμπάι BC, με τον Τσάβι Πασκουάλ να κάνει λόγο για την «χειρότερη εμφάνιση» της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ισπανός προπονητής

Για την εμφάνιση της Ντουμπάι: «Παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό και ήταν μια αμυντική καταστροφή. Είχαμε δύο προβλήματα στο πρώτο δεκάλεπτο. Δεν παίξαμε στο επίπεδο που παίζαμε μέχρι τώρα. Ήταν η χειρότερη εμφάνιση της ομάδας μας. Είναι κάτι που πρέπει να αποτρέψουμε το συντομότερο δυνατό».

Για τις απουσίες του Ολυμπιακού που δεν εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του: «Ακόμη κι εγώ προσπάθησα να βρω μια εξήγηση. Είμαστε ήδη εννέα ημέρες μακριά από το Ντουμπάι. Ίσως ήμασταν ζαλισμένοι, ίσως υπήρχε έλλειψη ενέργειας. Προσπαθήσαμε να βρούμε μια εξήγηση, αλλά τίποτα από όσα είχαμε δείξει μέχρι τώρα δεν ήταν καλό σήμερα. Πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν καταλάβαμε το παιχνίδι. Ήμασταν χωρίς ενέργεια, χωρίς ένταση, χωρίς τίποτα. Δεν αξίζαμε τίποτα περισσότερο σήμερα. Φυσικά, ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Αλλά αυτή δεν είναι η κατάσταση στην οποία πρέπει να βρισκόμαστε».

Για την αντίδραση που περιμένει: «Πρέπει να αντιδράσουμε. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να παίξουμε στην έδρα μας και να δείξουμε αυτά που ζητάμε. Πρέπει να αντιδράσουμε. Η σεζόν είναι τόσο μεγάλη που όλες οι ομάδες θα έχουν μία ή δύο τέτοιες βραδιές. Αλλά αυτό που θέλουμε, πάνω απ’ όλα, είναι να παλεύουμε για τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πρέπει να αφήσουμε αυτή την ημέρα πίσω μας το συντομότερο δυνατό».

Για το αν πρέπει να χρησιμοποιήσει την ήττα ως κίνητρο: «Θα σας πω ότι χρειαζόμαστε αντίδραση. Είναι προφανές. Έχουμε μπροστά μας παιχνίδι στην έδρα μας. Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Όλες οι ομάδες μπορούν να έχουν μία ή δύο τέτοιες βραδιές. Αυτό που θέλουμε είναι να παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα ήμασταν εντελώς εκτός αγώνα».