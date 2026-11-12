Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού ενόψει της αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC στη Sunel Arena.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία απαιτητική αναμέτρηση για τη EuroLeague. Για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, θα υποδεχθεί την Ντουμπάι BC (12/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη Sunel Arena, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα, για την προσεχή αναμέτρηση. Χωρίς εκπλήξεις η δωδεκάδα, με τους Μοντέρο - Ντόρσεϊ να είναι εκτός όπως είναι γνωστό, αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έλλειψε και από το παιχνίδι με το Μαρούσι, λόγω τραυματισμού. Εκτός έμειναν και οι Ντάνστον, Καραγιαννίδης, Πάπας και Μπουρνελές.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Πλώτας, Γουόρντ, Κόντσαρ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς