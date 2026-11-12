Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Χωρίς εκπλήξεις η «ερυθρόλευκη» δωδεκάδα
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μία απαιτητική αναμέτρηση για τη EuroLeague. Για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης, θα υποδεχθεί την Ντουμπάι BC (12/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη Sunel Arena, με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη.
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα, για την προσεχή αναμέτρηση. Χωρίς εκπλήξεις η δωδεκάδα, με τους Μοντέρο - Ντόρσεϊ να είναι εκτός όπως είναι γνωστό, αλλά και τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος έλλειψε και από το παιχνίδι με το Μαρούσι, λόγω τραυματισμού. Εκτός έμειναν και οι Ντάνστον, Καραγιαννίδης, Πάπας και Μπουρνελές.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Πλώτας, Γουόρντ, Κόντσαρ, Βεζένκοβ, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς
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