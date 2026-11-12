Μπαρτζώκας: «Καλύτερα είναι να έχεις τον Βεζένκοβ στην ομάδα σου, παρά αντίπαλο»

Δείτε τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην flash interview όπου αναφέρθηκε και στο ιστορικό ρεκόρ του Βεζένκοβ.

Ο Ολυμπιακός ήταν επιβλητικός στη SUNEL Arena και επικράτησε εύκολα της Ντουμπάι BC με 101-72, σ΄ ενα ματς όπου ο Σάσα Βεζένκοβ σημείωσε ένα μοναδικό ρεκόρ ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη στους καλύτερους σκόρερ του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Μετά το τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είπε στην flash interview: «Πριν από μερικές ημέρες είχαμε 57 πόντους σε ολόκληρο το παιχνίδι και τώρα είχαμε 57 πόντους στο ημίχρονο. Σίγουρα έχει να κάνει και με την μέρα, αλλά είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε καλές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Ο Εβάν Φουρνιέ επέστρεψε σε φόρμα και όλη η ομάδα επέστρεψε και ήταν καλή. Ήταν ωραίο που παίξαμε μπροστά στους φιλάθλους μας. Η Ντουμπάι είναι μια ομάδα που σέβομαι πολύ και δεν είναι εύκολο να παίξεις εναντίον της. Έπρεπε να ήμασταν πολύ καλοί στην άμυνα και αποτελεσματικοί στην επίθεση».

Για το ρεκόρ του Βεζένκοβ και το γεγονός ότι είχε σκοράρει το πρώτο καλάθι με τον Μπαρτζώκα ως αντίπαλο: «Καλύτερα είναι να έχουμε τον Σάσα στην ομάδα μας και όχι ως αντίπαλο. Είναι ιστορικό ρεκόρ. Βρίσκεται στα καλύτερα μπασκετικά του χρόνια για να παίξει καλά, να πάρει τίτλους με τον Ολυμπιακό και να απολαύσει το μπάσκετ. Στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι το πιο σημαντικό.»