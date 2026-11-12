Ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε ιστορία με τους «ερυθρόλευκους» καθώς ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη στον πίνακα των καλύτερων σκόρερ του Ολυμπιακού. Δείτε πότε σημείωσε το πρώτο του καλάθι.

Ο Σάσα Βεζένκοβ έγραψε με ολόχρυσα γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού καθώς από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με την Ντουμπάι BC κατάφερε να ξεπεράσει τον Βασίλη Σπανούλη στον πίνακα των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague με τα «ερυθρόλευκα».

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα μετρούσε συγκεκριμένα 3.551 πόντους ως παίκτης του Ολυμπιακού και χρειαζόταν μόλις ένα καλάθι για να αφήσει πίσω τους 3.552 πόντους που είχε ο «Kill Bill» και νυν προπονητής των «ερυθρολεύκων». Όπερ και εγένετο με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος σκόρερ!

Για να βρούμε το πρώτο του καλάθι με τα «ερυθρόλευκα» πρέπει να γυρίσουμε οκτώ χρόνια πίσω και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής για τη σεζόν 2018-19 στις 12 Οκτωβρίου 2018. Συγκεκριμένα ήταν το παιχνίδι με την Χίμκι στην «Arena Mytishchi» απέναντι στον... Γιώργο Μπαρτζώκα ο οποίος τότε ήταν ο προπονητής της ρωσικής ομάδας.

Υπό τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μπλατ είχε περάσει στο παρκέ στο 7' του αγώνα και λίγο αργότερα σημείωσε το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι δίνοντας προβάδισμα με 15-17 για την ομάδα του. Πάντως για την... ιστορία ο Ολυμπιακός είχε γνωρίσει την ήττα με 66-87.