Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρέθηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού, όμως δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον coach Μπαρτζώκα να μιλάει για τον διεθνή γκαρντ στη Media Day ενόψει Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός μετά το μεγάλο διπλό στην έδρα της Μακάμπι, στρέφει την προσοχή του σε ένα πολύ απαιτητικό ματς στη Sunel Arena. Την Παρασκευή (20/11, 21:15) θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο μία σημαντική νίκη.

Ένα από τα θέματα που υπάρχουν στους πρωταθλητές Ευρώπης, έχει να κάνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ, είχε τιμωρηθεί από τη διοίκηση, μία μέρα μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βαλένθια, για ένα άσχημο σχόλιο που έκανε στα social media, το οποίο πέταγε αιχμές προς τους ανθρώπους του συλλόγου.

Ο Ντόρσεϊ, επέστρεψε στις προπονήσεις, δύο μέρες νωρίτερα. Αντί για τις 15 Νοεμβρίου, ενσωματώθηκε στην ομάδα στις 13 και ο λόγος έχει να κάνει, με το να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιες ομαδικές προπονήσεις, μιας και η αποστολή θα πετούσε για τη Θεσσαλονίκη και τη Λεμεσό, για τα ματς με Άρη και Μακάμπι αντίστοιχα.

Την Πέμπτη (19/11), οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν την καθιερωμένη media day τους, μία μέρα πριν από αγώνα. Ο Ντόρσεϊ ήταν εκεί, για να προπονηθεί, αλλά δεν φάνηκε πολύ «ζεστός». Στο shoot around που έκαναν οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας, ο Τάιλερ ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα και απλά παρακολουθούσε.

🔴🤙 Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παρακολουθεί τους συμπαίκτες του να σουτάρουν και να είναι χαμογελαστός ενόψει της αυριανής αναμέτρησης των ερυθρόλευκων με την Ρεάλ Μαδρίτης! #OlympiacosBC https://t.co/3RKWGUxxTh — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 19, 2026

Όσο βρέθηκαν οι δημοσιογράφοι εκεί, δεν πήρε την μπάλα να σουτάρει, ούτε μίλησε με κάποιον συμπαίκτη του. Αυτό προφανώς, μπορεί να είναι τυχαίο και καθαρά θέμα timing.

Ο Μπαρτζώκας από πλευράς του, ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά την περίπτωση του 30χρονου γκαρντ. Η πρώτη ερώτηση που του έγινε, ήταν για το αν θα είναι διαθέσιμος ο Ντόρσεϊ για το ματς με τη Ρεάλ και η απάντησή του ήταν ένα κοφτό «όχι», με τον coach να χαμογελάει.

Σε ερώτηση για το ματς με την Καρδίτσα την Κυριακή και αν θα παίξει εκεί, η απάντηση ήταν, να επικεντρωθεί η ομάδα πρώτα στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ. Στην τελευταία ερώτηση που έγινε στον πολύπειρο προπονητή, δόθηκε και η μεγαλύτερη απάντηση, σχετικά με τον Τάιλερ.

Ανέφερε ότι ο Ντόρσεϊ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όμως πρέπει να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Εκεί καταλαβαίνουμε, ότι ο 30χρονος γκαρντ, χρειάζεται πάλι χρόνο και για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή, αλλά και να δείξει ότι μπορεί να βοηθήσει το σύνολο. Εξάλλου εδώ και 34 μέρες, έχει κάνει 3-4 ομαδικές προπονήσεις.

Καταλαβαίνουμε το πόσο «πίσω» έχει μείνει ο παίκτης, από την απόφαση και τα λόγια του προπονητή, μιας και ο Ολυμπιακός, έχει ανάγκη για λύσεις στην περιφέρεια κι όμως, δεν θα έχει τον Ντόρσεϊ μαζί του σε ένα άκρως απαιτητικό παιχνίδι.

Ο coach Μπαρτζώκας είπε

«Είναι η τέταρτη ερώτηση που μου κάνετε για το θέμα του Ντόρσεϊ, έχει αρχίσει και γίνεται σίριαλ. Στην εποχή των social media που ο καθένας ανεβάζει ένα στόρι και όλα τα σάιτ τα βάζουν σαν πρώτο θέμα, τι εννοούσε ο παίκτης και ο πατέρας του. Αυτό πρέπει να αφήνει πάντα ανεπηρέαστη μία ομάδα. Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που πρέπει να προπονηθεί εδώ όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας».