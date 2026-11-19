Δεν βρίσκονται στην ίδια σελίδα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός, όπως προκύπτει ξεκάθαρα και από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα, μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, μια ξεκάθαρη αγωνιστική και εξωαγωνιστική νοοτροπία, στην οποία καλείται να προσαρμοστεί κάθε παίκτης, ανεξάρτητα από το όνομα, την αξία ή το αγωνιστικό του status. Και αυτό είναι κάτι που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φροντίσει να καταστήσει σαφές σε κάθε ευκαιρία, πως κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα.

Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι μόνο μπασκετικό. Δεν αφορά αποκλειστικά το ταλέντο ή την ποιότητα ενός παίκτη, αλλά κυρίως τη νοοτροπία και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον ρόλο του μέσα στο σύνολο. Δεν αρκεί να είσαι ένας πολύ καλός παίκτης, ούτε μπορείς να αντιμετωπίζεις τη σχέση σου με την ομάδα αποκλειστικά ως μια επαγγελματική συμφωνία. Χρειάζεται να μπεις στο πνεύμα της, να αποδεχθείς τους κανόνες της και να λειτουργήσεις με βάση τη συλλογική της λογική.

Αυτή ακριβώς είναι η θέση του Γιώργου Μπαρτζώκα απέναντι στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν αμφισβητεί την αγωνιστική του αξία, αντιθέτως την αναγνωρίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. Εκείνο που ζητά, όμως, είναι η πλήρης ενσωμάτωσή του στην καθημερινότητα και στη λειτουργία της ομάδας.

«Ο Ντόρσεϊ είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το έχω ξαναπεί 100 φορές, ο οποίος πρέπει να έρθει να προπονηθεί εδώ όπως πρέπει και να ξαναγίνει μέλος της ομάδας. Όσο αυτό είναι ελλειμματικό δεν μπορεί να γίνει μέλος της ομάδας, θέλω να είμαι σαφής», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Έλληνα τεχνικού.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών. Για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, η επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ σε έναν ουσιαστικό ρόλο στο σύνολο περνάει πρώτα από την προπόνηση, τη συνέπεια και την αποδοχή της ομαδικής λειτουργίας. Δεν υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις, ούτε διαφορετικοί κανόνες για τους παίκτες που διαθέτουν μεγαλύτερη αγωνιστική ποιότητα.

Ασφαλώς, το γιατί ο Ντόρσεϊ έχει υιοθετήσει τη συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια διαφορετική συζήτηση. Πιθανότατα συνδέεται και με όσα έχουν προηγηθεί στις επαφές του με τη διοίκηση, αλλά και με τις συζητήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα γύρω από το συμβόλαιό του και τις οικονομικές παραμέτρους της συνεργασίας τους. Πρόκειται για μια διάσταση που δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς ενδεχομένως εξηγεί μέρος της απόστασης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ωστόσο, το αγωνιστικό και το οικονομικό σκέλος δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Ο Ολυμπιακός έχει τη δική του απαίτηση από κάθε αθλητή που φορά τη φανέλα του, ενώ ο Ντόρσεϊ μπορεί να έχει τις δικές του προσδοκίες και τη δική του οπτική για τη θέση και την αξία του μέσα στην ομάδα.

Το πρόβλημα είναι ότι, αυτή τη στιγμή, οι δύο πλευρές φαίνεται να ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες. Ο Ολυμπιακός περιμένει από τον παίκτη να προσαρμοστεί στη φιλοσοφία του συνόλου, ενώ ο Ντόρσεϊ μοιάζει να βρίσκεται σε μια διαφορετική λογική αναφορικά με τη σχέση του με την ομάδα. Και όταν δύο πλευρές κινούνται σε παράλληλες τροχιές, είναι εξαιρετικά δύσκολο να συναντηθούν.

Το ταλέντο του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν αμφισβητείται. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι τι μπορεί να προσφέρει ατομικά, αλλά κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε ένα σύνολο που έχει συγκεκριμένες αρχές και απαιτήσεις. Γιατί στον Ολυμπιακό, όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο Μπαρτζώκας, η ομάδα βρίσκεται πάνω από κάθε πρόσωπο. Και αυτό δεν το διαπραγματεύεται...