Τενερίφη: Αποχαιρέτησε τον Χουέρτας
Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας επιστρέφει στη EuroLeague για να φορέσει τη φανέλα της Ντουμπάι BC και η Τενερίφη έσπευσε να αποχαιρετήσει τον 43χρονο γκαρντ, που έγραψε τη δική του ιστορία με τον σύλλογο της Ιβηρικής Χερσονήσου από το 2019.
Ο εμβληματικός Βραζιλιάνος περιφερειακός θα συνεργαστεί και πάλι με τον Τσάβι Πασκουάλ, μετά την κοινή τους θητεία στην Μπαρτσελόνα. Το 2025, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) σε BCL και ACB. Στη σεζόν που διανύουμε, μετρά 11,4 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ σε 19,6 λεπτά ανά αγώνα, σε 13 εμφανίσεις έως τώρα.
Ο σύλλογος των Κανάριων Νήσων με μήνυμά του στα social media, αποχαιρέτησε τον Χουέρτας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η μαγεία σου είναι μοναδική. Το αποτύπωμά σου, ακατάβλητο. Και η κληρονομιά σου θα είναι αιώνια. Ευχαριστούμε για όλα, ΘΡΥΛΕ».
Tu magia es única. Tu huella, imborrable. Y tu legado será eterno. Gracias por tanto, LEYENDA 🎩💛🖤 https://t.co/z2udFWtSnJ— La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) November 11, 2026
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