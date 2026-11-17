Γκάι: Με αδιανόητο τρίποντο... πλήγωσε την Τουρκ-Τέλεκομ του ΜακΚίσικ!
Τρομερό buzzer-beater τρίποντο πέτυχε ο Κάιλ Γκάι και χάρισε τη νίκη στην Τενερίφη στην αναμέτρηση κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ.
Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκoύ πήρε την μπάλα από την επαναφορά και μαρκαρισμένος γύρισε και σούταρε τρίποντο, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.
Ο ίδιος ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 24 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Σακ ΜακΚίσικ πέτυχε συνολικά 11 πόντους, ενώ είχε και 3 ριμπάουντ.
Δείτε το τρίποντο του Κάιλ Γκάι:
Türk Telekom, BKT EuroCup'ın 8. haftasında konuk ettiği La Laguna Tenerife'ye, Kyle Guy'ın son saniye üçlüğüyle 91-88 mağlup oldu. https://t.co/k0EVsW7R1J— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) November 17, 2026
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