Ο Κάιλ Γκάι με απίστευτο τρίποντο χάρισε τη νίκη στην Τενερίφη στην αναμέτρηση κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ.

Τρομερό buzzer-beater τρίποντο πέτυχε ο Κάιλ Γκάι και χάρισε τη νίκη στην Τενερίφη στην αναμέτρηση κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκoύ πήρε την μπάλα από την επαναφορά και μαρκαρισμένος γύρισε και σούταρε τρίποντο, δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 24 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Σακ ΜακΚίσικ πέτυχε συνολικά 11 πόντους, ενώ είχε και 3 ριμπάουντ.

Δείτε το τρίποντο του Κάιλ Γκάι: