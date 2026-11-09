Ντουμπάι BC: Παίρνει τον 43χρονο Χουέρτας από την Τενερίφη
Απρόσμενη κίνηση από την Ντουμπάι BC! Ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποκτά τον 43χρονο γκαρντ, Μαρσελίνιο Χουέρτας, από την Τενερίφη, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος Ισπανός δημοσιογράφος, Τσέμα Ντε Λούκας.
Αν επαληθευτεί το ρεπορτάζ, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ επαναφέρει στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague, έναν χρησιμότατο περιφερειακό παίκτη, που έχει φάει τα γήπεδα με το... κουτάλι. Ο Βραζιλιάνος είναι γεννημένος το 1983 και υπενθυμίζεται ότι έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Καταλανό προπονητή, από την κοινή τους θητεία στην Μπαρτσελόνα.
Ο πολύπειρος «play maker» από το 2019 αγωνίζεται με τα χρώματα της Τενερίφης στην Ισπανία και διατηρείται σε άψογη αγωνιστική κατάσταση, ειδικότερα για την ηλικία του. Το 2025, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) σε BCL και ACB. Στη σεζόν που διανύουμε, μετρά 11,4 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ σε 19,6 λεπτά ανά αγώνα, σε 13 εμφανίσεις έως τώρα.
ÚLTIMA HORA: Marcelinho Huertas, preparado para volver a la Euroliga para jugar con Dubai Basketball reencontrándose con Xavi Pascual. Dejará La Laguna Tenerife. BREAKING: Marcelinho Huertas is set to sign with Dubai Basketball.— Chema de Lucas (@chemadelucas) November 9, 2026
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