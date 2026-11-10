Η Μπασκόνια είναι σε επαφές με τον Ρόλαντς Σμιτς και θέλει να ενισχύσει τη ρακέτα της.

Η Μπασκόνια ψάχνει τρόπους να βελτιώσει τη θέση της, αφού έχει ξεκινήσει με 1-9 στη Euroleague και δυσκολεύεται πολύ.

Ο Περάσοβιτς ανέφερε την Τρίτη πως η ομάδα του βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του ψηλού. Σύμφωνα με «SER Vitoria», ο Ρόλαντς Σμιτς που έχει εμπειρία από τη Euroleague, είναι σε προχωρημένες επαφές με τον σύλλογο της Βιτόρια.

Φέτος έπαιξε στην Κίνα με τους Νίνγκμπο Ρόκετς, αλλά μετρά αντίστροφα για την αποδέσμευση του. Στη Euroleague έχει αγωνιστεί με τις Μπαρτσελόνα, Ζάλγκιρις και Αναντολού Εφές. Στην ομάδα της Ασίας μετρά 11.8 πόντους, 7.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά ματς.

Όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στην Ευρώπη και αυτή τη φορά στη Χώρα των Βάσκων.