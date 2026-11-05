Υπόθεση δέκα λεπτών ήταν για την Φενέρμπαχτσε η επικράτηση (84-65) επί της Μπασκόνια για την 10η αγωνιστική της Euroleague, με τον Τάλεν Χόρτον Τάκερ να πρωταγωνιστεί με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 23:07 λεπτά συμμετοχής!
Τόσο χρειάστηκε η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για να επιβάλλει τους κανόνες της απέναντι στους Βάσκους που είναι πλέον αδύναμοι και δεν δείχνουν ικανοί να ανταγωνιστούν ομάδες υψηλού επιπέδου. Η Φενέρμπαχτσε πλέον μετράει 7 νίκες και 3 ήττες, ενώ η Μπασκόνια έχει 1 νίκη και 9 ήττες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Στο ντεμπούτο του ο Ντουάιτ Πάουελ με την φανέλα της τουρκικής ομάδας είχε 3 πόντους (1/1 ελεύθερη βολή, 1/1 δίποντο), 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 τάπα σε 13:44 λεπτά συμμετοχής.
Φενέρμπαχτσε-Μπασκόνια: Ο αγώνας
Η Φενέρμπαχτσε από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις της για να τελειώσει το παιχνίδι πριν... αρχίσει. Και το πέτυχε, αφού πήρε μια σημαντική διαφορά (33-18 στο 10') με τον Τάλεν Χόρτον Τάκερ να σηκώνει το βάρος επιθετικά και τον Μπράξτον Κι να ακολουθεί κατά πόδας.
Την ίδια στιγμή ο Κένεθ Φαρίντ έμοιαζε απελπιστικά μόνος παρά τη σπουδαία εμφάνιση του. Η τουρκική ομάδα διεύρυνε τη διαφορά (45-24 στο 16.20'' και 50-27 στο 18') και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με κυριαρχική εμφάνιση (52-32 στο 20') παίζοντας πολύ καλή άμυνα και επιθετικά έχοντας μεγάλη ισορροπία απέναντι στην ομάδα του Βέλιμιρ Περάσοβιτς η οποία ήταν αδύναμη.
Ο Κένεθ Φαρίντ στο πρώτο ημίχρονο είχε 10 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά αυτό δεν μπορούσε να περιορίσει την έκταση της διαφοράς. Η Φενέρμπαχτσε με τους Μπράξτον Κι, Ουίλ Κλάιμπερν και Χόρτον Τάκερ επέβαλλαν τον ρυθμό τους κυριαρχώντας στα ριμπάουντ (24 έναντι 16 των φιλοξενούμενων), ενώ σούταραν καλύτερα από την περιφέρεια (6/14 τρίποντα, 42.9%, ενώ η Μπασκόνια είχε 1/10 τρίποντα, 10%).
Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι, καθώς ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ αποτέλεσε την βασική επιθετική απειλή για τους Τούρκους που διατήρησαν μια απόσταση ασφαλείας (56-34 στο 22', 60-34 στο 24.30'' και 62-37 στο 28') από τον αντίπαλο τους. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση, ενώ από την άλλη μεριά η Μπασκόνια έδειξε πως δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε καμία περίπτωση ομάδες υψηλού επιπέδου.
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