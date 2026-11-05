EuroLeague: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 10η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλο «διπλό» στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση.
Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε την 8η νίκη της στη EuroLeague και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας!
Η 10η αγωνιστική:
Τετάρτη 04/11:
Πέμπτη (05/11)
- 19:15 Αναντολού Εφές - Παρί
- 20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
- 20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
- 21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια
Παρασκευή (06/11)
- 19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC
- 21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι
Η Βαθμολογία:
- Παναθηναϊκός 8-2
- Ολυμπιακός 7-2
- Ερυθρός Αστέρας 6-3
- Βαλένθια 6-3
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3
- Φενέρμπαχτσε 6-3
- Μπαρτσελόνα 6-3
- Ντουμπάι 6-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
- Ζάλγκιρις 5-4
- Μπεσίκτας 4-5
- Παρτίζαν 4-5
- Βίρτους Μπολόνια 4-5
- Αναντολού Εφές 4-5
- Βιλερμπάν 4-5
- Παρί 3-6
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
- Μπάγερν Μονάχου 2-7
- Αρμάνι Μιλάνο 1-8
- Μπασκόνια 1-8
Η επόμενη αγωνιστική (11η):
Τετάρτη (11/11)
- 21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε
- 21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια
Πέμπτη (12/11)
- 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
- 21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
- 21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
- 20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
- 19:30: Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
- 21:15: Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
- 21:30: Βιλερμπάν - Μπεσίκτας
@Photo credits: INTIME
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