Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη, για την 10η αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλο «διπλό» στη Μαδρίτη, επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112 στην παράταση.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έφτασε την 8η νίκη της στη EuroLeague και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας!



Η 10η αγωνιστική:

Τετάρτη 04/11:

Πέμπτη (05/11)

19:15 Αναντολού Εφές - Παρί

20:00 Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

21:00 Βιλερμπάν - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια

Παρασκευή (06/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Ντουμπάι BC

21:45 Παρτίζαν - Μακάμπι

Η Βαθμολογία:

Παναθηναϊκός 8-2 Ολυμπιακός 7-2 Ερυθρός Αστέρας 6-3 Βαλένθια 6-3 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-3 Φενέρμπαχτσε 6-3 Μπαρτσελόνα 6-3 Ντουμπάι 6-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Ζάλγκιρις 5-4 Μπεσίκτας 4-5 Παρτίζαν 4-5 Βίρτους Μπολόνια 4-5 Αναντολού Εφές 4-5 Βιλερμπάν 4-5 Παρί 3-6 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7 Μπάγερν Μονάχου 2-7 Αρμάνι Μιλάνο 1-8 Μπασκόνια 1-8

Η επόμενη αγωνιστική (11η):

Τετάρτη (11/11)

21:45: Παρί - Φενέρμπαχτσε

21:45: Παρτίζαν - Μπασκόνια

Πέμπτη (12/11)

21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15: Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30: Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30: Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00: Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)