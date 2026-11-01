Η Μπασκόνια επικράτησε της Μανρέσα με 106-86 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από επτά σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Επιτέλους νίκη για την Μπασκόνια, αφού μετά από επτά σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, επικράτησε της Μανρέσα με 106-83 για την 6η αγωνιστική της ACB.

Η ομάδα του Περάσοβιτς ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της.

Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ο Σίμονς με 22 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στιούαρτ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17π.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μίντσεφ με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ!

Πλέον η Μπασκόνια στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (05/11, 20:00) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 50-40, 83-64, 106-83

Kosner Baskonia Statistics # Players MIN PTS REB AST PF +/- RAT 25 C. Frisch 27:58 10 7 0 1 23 19 1 AJ Lawson 24:43 16 0 2 3 -6 11 6 S. Joksimovic 23:08 15 6 3 2 32 20 10 M. Spagnolo 22:15 10 2 5 2 21 11 21 M. Santos 20:15 5 5 0 1 13 12 3 DJ Stewart 25:49 17 4 3 3 24 19 2 K. Simmons 22:40 22 1 5 3 -1 27 35 K. Faried 21:18 9 7 2 0 10 19 12 D. Baugh 11:54 2 2 0 1 -1 1 5 C. Duarte 00:00 0 0 0 0 0 0 TOTAL 106 34 20 16 115 142