Μπασκόνια - Μανρέσα 106-83: Ξέσπασε με 100άρα μετά από επτά σερί ήττες

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπασκόνια - Μανρέσα 106-83: Ξέσπασε με 100άρα μετά από επτά σερί ήττες

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Η Μπασκόνια επικράτησε της Μανρέσα με 106-86 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από επτά σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Επιτέλους νίκη για την Μπασκόνια, αφού μετά από επτά σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, επικράτησε της Μανρέσα με 106-83 για την 6η αγωνιστική της ACB.

Η ομάδα του Περάσοβιτς ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της.

Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ο Σίμονς με 22 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στιούαρτ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17π.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μίντσεφ με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ!

 

Πλέον η Μπασκόνια στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (05/11, 20:00) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 30-22, 50-40, 83-64, 106-83

Kosner BaskoniaStatistics
#PlayersMINPTSREBASTPF+/-RAT
25C. Frisch27:58107012319
1AJ Lawson24:4316023-611
6S. Joksimovic23:08156323220
10M. Spagnolo22:15102522111
21M. Santos20:1555011312
3DJ Stewart25:49174332419
2K. Simmons22:4022153-127
35K. Faried21:1897201019
12D. Baugh11:542201-11
5C. Duarte00:00000000
TOTAL106342016115142
Kids&Us ManresaStatistics
#PlayersMINPTSREBASTPF+/-RAT
91Y. Minchev25:46121422-723
1L. Kolenda24:3811112-248
5L. Beaufort22:156032-186
6F. Bassas17:563071-54
14N. Ongenda15:058804-914
29P. Oriola21:449512-117
13JD Notae20:0710113-16-1
2H. Benitez19:198071-98
4E. Vila14:352202-15-2
11C. Agbo11:319005-14
16J. Pumarola04:413101-50
8P. Tamba02:23210152
TOTAL83342227-11573
@Photo credits: eurokinissi
     

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