Μπασκόνια - Μανρέσα 106-83: Ξέσπασε με 100άρα μετά από επτά σερί ήττες
Επιτέλους νίκη για την Μπασκόνια, αφού μετά από επτά σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, επικράτησε της Μανρέσα με 106-83 για την 6η αγωνιστική της ACB.
Η ομάδα του Περάσοβιτς ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μπόρεσε να επιβάλλει την κυριαρχία της.
Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ο Σίμονς με 22 πόντους, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Στιούαρτ που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17π.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μίντσεφ με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ!
Πλέον η Μπασκόνια στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (05/11, 20:00) για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 30-22, 50-40, 83-64, 106-83
|Kosner Baskonia
|Statistics
|#
|Players
|MIN
|PTS
|REB
|AST
|PF
|+/-
|RAT
|25
|C. Frisch
|27:58
|10
|7
|0
|1
|23
|19
|1
|AJ Lawson
|24:43
|16
|0
|2
|3
|-6
|11
|6
|S. Joksimovic
|23:08
|15
|6
|3
|2
|32
|20
|10
|M. Spagnolo
|22:15
|10
|2
|5
|2
|21
|11
|21
|M. Santos
|20:15
|5
|5
|0
|1
|13
|12
|3
|DJ Stewart
|25:49
|17
|4
|3
|3
|24
|19
|2
|K. Simmons
|22:40
|22
|1
|5
|3
|-1
|27
|35
|K. Faried
|21:18
|9
|7
|2
|0
|10
|19
|12
|D. Baugh
|11:54
|2
|2
|0
|1
|-1
|1
|5
|C. Duarte
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|106
|34
|20
|16
|115
|142
|Kids&Us Manresa
|Statistics
|#
|Players
|MIN
|PTS
|REB
|AST
|PF
|+/-
|RAT
|91
|Y. Minchev
|25:46
|12
|14
|2
|2
|-7
|23
|1
|L. Kolenda
|24:38
|11
|1
|1
|2
|-24
|8
|5
|L. Beaufort
|22:15
|6
|0
|3
|2
|-18
|6
|6
|F. Bassas
|17:56
|3
|0
|7
|1
|-5
|4
|14
|N. Ongenda
|15:05
|8
|8
|0
|4
|-9
|14
|29
|P. Oriola
|21:44
|9
|5
|1
|2
|-11
|7
|13
|JD Notae
|20:07
|10
|1
|1
|3
|-16
|-1
|2
|H. Benitez
|19:19
|8
|0
|7
|1
|-9
|8
|4
|E. Vila
|14:35
|2
|2
|0
|2
|-15
|-2
|11
|C. Agbo
|11:31
|9
|0
|0
|5
|-1
|4
|16
|J. Pumarola
|04:41
|3
|1
|0
|1
|-5
|0
|8
|P. Tamba
|02:23
|2
|1
|0
|1
|5
|2
|TOTAL
|83
|34
|22
|27
|-115
|73
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