Ο Στέφανος Μακρής αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα. Τα 163 δευτερόλεπτα που έγειραν την πλάστιγγα προς τους Σέρβους, ο Φουρνιέ που υποχρεώθηκε να κάνει περισσότερα από ότι έπρεπε και τα - πολλά - άστοχα τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 57-62, με το ρεκόρ του να πέφτει στο 7-3 στην EuroLeague.

Τo Gazzetta αναλύει με την βοήθεια του Hudl Instat την ήττα των Πειραιωτών.

Τα 163 δευτερόλεπτα του τρόμου και ο Νουόρα

Ο Ολυμπιακός είχε έλλειμμα επιθετικής ποιότητας λόγω των απουσιών των Μοντέρο και Ντόρσεϊ. Ήξερε ότι έπρεπε να πάρει την νίκη μέσα από την άμυνά του. Στο πλαίσιο αυτό, δοκίμασε 13 διαφορετικές πεντάδες. Αδόκιμα σχήματα. Μία από αυτές τις πεντάδες, έμελλε να δώσει την ευκαιρία στον Ερυθρό Αστέρα να ξεφύγει στο σκορ στο φινάλε της 2ης περιόδου, όταν η σερβική ομάδα χρειάστηκε 163 δευτερόλεπτα για να τρέξει σερί 12-0.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε πολύ άσχημα την 2η περίοδο. Δεν σκόραρε για σχεδόν 3 λεπτά. Την ίδια στιγμή, στην άμυνα οι παίκτες του ήταν μπερδεμένοι, κάνοντας λάθη που συνήθως δεν κάνουν. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Κάρτερ παίζει Pick and Roll με τον Μονέκε και ο Ολυμπιακός κάνει αλλαγή.

Ο Κάρτερ πασάρει στον Μονέκε. Ο Βεζένκοβ κλείνει προς τα μέσα, ενώ εκεί υπάρχει ήδη ο Χολ.

Ο Μονέκε πασάρει στον Νουόρα στην περιφέρεια. Ο Βεζένκοβ τρέχει να καλύψει.

Ο Νουόρα περνάει εύκολα τον Βεζένκοβ και πάει προς το καλάθι.

Ο Νουόρα σκοράρει.

Λίγο αργότερα, έγινε το εξής, με την άμυνα του Ολυμπιακού να μπερδεύεται πάλι.

Ο Βάιλερ-Μπαμπ μαρκάρεται από τον Φουρνιέ κι ενώ η άμυνα του Ολυμπιακού είναι απασχολημένη από μία off screen δράση μακριά από την μπάλα, ορμάει ρος το καλάθι.

Ο Χολ και ο Εντζάι κλείνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα, με τον Νουόρα να μένει ελεύθερος. Ο Βάιλερ-Μπαμπ πασάρει τον Νουόρα.

Ο Νουόρα ευστοχεί σε τρίποντο.

Σε ένα κλειστό παιχνίδι, όπου σημειώθηκαν συνολικά μόλις 119 πόντοι, ο Ολυμπιακός δέχθηκε 12 πόντους σε 163 δευτερόλεπτα. Αυτό αντιπροσωπεύει το 19% των πόντων του Ερυθρού Αστέρα στο παιχνίδι, σε ένα τεράστιο νούμερο. Ο Νουόρα, μάλιστα, που τελείωσε το ματς με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, σημείωσε 14 πόντους στο πρώτο μέρος.

Σε ένα ματς που κάθε καλάθι έμπαινε με δυσκολία, ο Ολυμπιακός είχε ένα διάστημα που δέχθηκε καλάθι σε κάθε άμυνα που έπαιξε. Η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 18 πόντους στο πρώτο μέρος κι έφτασε μέχρι τους 21 στο δεύτερο. Τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Η κακή επίθεση, ο σκουριασμένος Φουρνιέ και το υψηλό usage

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε κακό βράδυ. Με τον Ερυθρό Αστέρα να εναλλάσσει την άμυνά του από Hedge Out (ο ψηλός έβγαινε δυναμικά στα σκριν) σε αλλαγές, οι “ερυθρόλευκοι” αδυνατούσαν να δημιουργήσουν καταστάσεις, κάτι που καταμαρτυρούν οι μόλις 9 ασίστ τους για 13 λάθη. Με τους Μοντέρο, Ντόρσεϊ να απουσιάζουν, τον Μίλερ-ΜαΚιντάιρ σε κακή βραδιά και τον Φουρνιέ να έχει μόλις επιστρέψει από τραυματισμό, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να επιτεθεί κάθετα στο καλάθι.

Αποτέλεσμα όλων αυτών για τον Ολυμπιακό ήταν να βρίσκει σουτ με κακές προϋποθέσεις, να σημειώνει μόλις 57 πόντους, να έχει 5/36 (!) τρίποντα, δηλαδή ποσοστό 13.9%. Σύμφωνα με το Hudl Instat, δε, οι “ερυθρόλευκοι” είχαν μόλις 1/14 τρίποντα σε κατάσταση Catch and Shoot. Η επίθεσή του ήταν κακή.

Μέσα σε όλα αυτά, ήρθε να προστεθεί το άσχημο βράδυ του Φουρνιέ. Ο Γάλλος ήταν εμφανώς εκτός αγωνιστικού ρυθμού στην επιστροφή του, είχε μία λογική σκουριά από την έλλειψη αγώνων. Συνέπεια όλων αυτών ήταν να κλείσει το ματς με 12 πόντους με 5/19 σουτ (3/7 δίποντα, 2/12 τρίποντα) και usage rate (ποσοστό των επιθέσεων που εκδήλωσε όσο βρισκόταν στο παρκέ) 32.9% σε 28 λεπτά συμμετοχής.

Ο Φουρνιέ δεν είχε την ενέργεια και τα πόδια να πάρει τα σουτ που ήθελε. Με τους υπόλοιπους περιφερειακούς του Ολυμπιακού, όμως, να μην έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν καταστάσεις, πήρε πολλές επιθέσεις. Την ίδια στιγμή, ο Σάσα Βεζένκοβ είχε 27 πόντους με 11/21 σουτ (8/11 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/3 βολές) και usage rate 32.1% σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Τι σημαίνουν αυτά με απλά λόγια; Ότι ο Ολυμπιακός έγινε προβλέψιμος στην επίθεση. Όταν υπάρχουν δύο παίκτες του έχουν ταυτόχρονα πάνω από 30% στο usage rate έχοντας παίξει αμφότεροι πάνω από 27 λεπτά, αυτό σημαίνει ότι μία ομάδα είχε τεράστια εξάρτηση από αυτούς και πήρε ελάχιστα πράγματα από τους υπόλοιπους. Ακριβώς δηλαδή ό,τι συνέβη για τον Ολυμπιακό κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Μία κακή ήττα και η ανάγκη για ανάκαμψη

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει εντυπωσιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ήταν μία κακή ήττα για τον Ολυμπιακό, κυρίως επειδή ήρθε εντός έδρας. Και είναι η δεύτερη εντός έδρας ήττα του φέτος μετά από αυτή που γνώρισε από την Φενέρμπαχτσε. Οι “ερυθρόλευκοι” βέβαια έχουν και 5 εκτός έδρας νίκες και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Έπειτα από 10 αγώνες, ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 7-3. Βρίσκεται στην 2η θέση της EuroLeague, παρέα με άλλες 6 ομάδες. Και οι τρεις ήττες του ήρθαν πρακτικά στο σουτ. Ακόμα κι έτσι, όμως, με βάση την εικόνα τους, οι “ερυθρόλευκοι” δείχνουν ότι έχουν ανάγκη από μία αγωνιστική ανάκαμψη, ένα καλό παιχνίδι που θα τους βοηθήσει να αισθανθούν καλύτερα.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί ακόμα να μάθει να ζει χωρίς τον Μοντέρο - αλλά και τον τιμωρημένο Ντόρσεϊ - ενώ μόλις είδε τον Φουρνιέ να επιστρέφει στην δράση και τον Μιλουτίνοβ να ψάχνει ρυθμό. Η λογική λέει ότι σταδιακά θα βελτιωθεί. Ιδανικά, όμως, αυτό θα γίνει σύντομα, προκειμένου να μην έρθει κάποια ήττα που θα είναι πιο δύσκολο να καλυφθεί στην συνέχεια.