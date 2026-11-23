Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης ανέλυσε στο Gazz Floor by Novibet τα δεδομένα για τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ

Στο Gazz Floor by Novibet αναλύθηκαν όλα τα δεδομένα γύρω από τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης εξήγησε την κατάσταση για τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού.

«Ο Μιλουτίνοφ επιστρέφει κατά πάσα πιθανότητα με Χάποελ. Με βάση τα λεγόμενα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα είναι διαθέσιμος. Θα έχουμε πλήρξη εικόνα αύριο στη media day. O Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε στην μέρα που θα αναχωρούσε η ομάδα για τη Θεσσαλονίκη και το ματς με τον Άρη. Κράτησε λίγο παραπάνω η απουσία του Σέρβου. Χρειάζεται αυτό το δύσκολο ματς», ανέφερε αρχικά.

Για τον Ντόρσεϊ: «Με το γεγονός πως έμεινε εκτός και από το ματς με την Καρδίτσα, ο Μπαρτζώκας έδειξε πως ο παίκτης δεν είναι έτοιμος ακόμα να ενσωματωθεί στην ομάδα. Δεν θα παίξει κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Αν πάνε όλα καλά, θα γίνει μετά τη διακοπή στον Ολυμπιακό. Είναι λίγο περιεργο να περιγράψουμε την στάση του σώματος του Ντόρσεϊ. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Και στη media day απλά καθόταν στην άκρη της κερκίδας, όπως και σε μια φάση στο ματς με τη Ρεάλ. Με ένα τέταρτο παρακολούθησης, δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα»