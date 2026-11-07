Οι δηλώσεις του Κόρι Τζόσεφ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 62-57 από τον Ερυθρό Αστέρα και υπέστη την τρίτη του ήττα στη φετινή EuroLeague. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Κόρι Τζόσεφ, στάθηκε στην κάκιστη επιθετική λειτουργία της ομάδας του στο πρώτο μέρος και επεσήμανε ότι στην επανάληψη οι Πειραιώτες έπαιξαν το παιχνίδι τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τζόσεφ:

Για το πρώτο ημίχρονο:

«Ήταν πολλά πράγματα. Ο Ερυθρός ακολούθησε το πλάνο του, μας έκανε να παίξουμε στο μισό γήπεδο και να μην βρούμε εύκολα καλάθια. Είναι άσχημο να σκοράρεις 22 πόντους».

Για το δεύτερο ημίχρονο:

«Παίξαμε πολύ καλύτερα, παίξαμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Κάθε φορά που επιστρέφεις σπαταλάς ενέργεια και μπορεί να σου κοστίσει. Έπρεπε να ξεκινήσουμε με αυτή την ενέργεια, την συγκέντρωση ώστε να μην είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Χάσαμε μερικά σουτ, έβαλαν μερικά σουτ, κάναμε κάποια λάθη. Να δούμε το φιλμ και να βελτιωθούμε».

Για το μάθημα του αγώνα:

«Θα δούμε το φιλμ και σε τι μπορούμε να βελτιωθούμε. Να παίζουμε με περισσότερη ενέργεια, ένταση, να είμαστε πιο έτοιμοι. Στο δεύτερο ημίχρονο το κάναμε. Ο Ερυθρός έκανε καλή δουλειά, τα εύσημα σε αυτούς. Να δούμε το φιλμ».