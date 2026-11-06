Η Παρτίζαν ήταν το απόλυτο αφεντικό στο Βελιγράδι κερδίζοντας με χαρακτηριστική άνεση την Μακάμπι με 88-67. Επιστροφή στις νίκες για τους Σέρβους μετά τις δύο σερί ήττες την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Παρτίζαν κατάφερε να συνέλθει μετά τις δύο απανωτές ήττες της περασμένης εβδομάδας και να επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της απέναντι στην Μακάμπι.

Συγκεκριμένα είχε πλουραλισμό στο παιχνίδι της, περισσότερες λύσεις και δεν άφησε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης τους φιλοξενούμενους να νιώσουν -έστω και στο ελάχιστο- άνετα προκειμένου να γίνουν ανταγωνιστικοί.

Πέντε παίκτες της Παρτίζαν ήταν «διψήφιοι» (Τόμπσον 16π., Στίβενς 14π., Ριβς 13π., Τανάσκοβιτς 11π., Φρανκς 11π.) ενώ αψεγάδιαστος ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς με 7 πόντους, 7 ασίστ και κανένα απολύτως λάθος.

Παρτίζαν – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Με... φόρα ξεκίνησε το παιχνίδι η Παρτίζαν θέλοντας να «καθαρίσει» με την υπόθεση της νίκης από το πρώτο δεκάλεπτο. Συγκεκριμένα έφτασε την διαφορά στο +14 από πολύ νωρίς (25-11) έχοντας στηριχθεί πολύ στην άμυνά της. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 28-23 για την ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια η οποία και συνέχισε να έχει τον έλεγχο και μετά την 2η περίοδο. Οι Ίθαν Τόμπσον (13π., 4/6τρ.) και Λαμάρ Στίβενς (10π., 4ρ.) ήταν εκείνοι που οδηγούσαν την Παρτίζαν στο παιχνίδι, με τον δείκτη του σκορ να εκτοξεύεται και στο +17 (46-29) για τους γηπεδούχους. Το ημίχρονο έκλεισε στο 50-35 για λογαριασμό της γηπεδούχου ομάδας έχοντας 9/12 δίποντα, 7/17 τρίποντα, 11/16 βολές, 16-7 ριμπάουντ, ενώ η Μακάμπι αντίστοιχα 9/20 δίποντα, 5/13 τρίποντα και 2/4 βολές.

Η διαφορά έφτασε και στο +20 για την Παρτίζαν (60-40) στα μέσα της 3ης περιόδου έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό της. Ήταν το απόλυτο αφεντικό στο παιχνίδι και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους φιλοξενούμενους να «ψαλιδίσουν» το σκορ. Στην εξίσωση είχε μπει και ο Ρόμπερτ Φρανκς ενώ και το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε στο 72-52. Δείγμα και των όσων συνέβαιναν στην «Beogradska Arena» του Βελιγραδίου. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία καθώς είχε ήδη κριθεί ο τελικός νικητής. Στο 35' το σκορ ήταν στο +19 για την σερβική ομάδα (79-60) με την μπίλια να κάθεται στο 88-67 για το τελικό σκορ.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς να δώσει το παραμικρό ψήγμα αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο, χωρίς να δώσει το παραμικρό ψήγμα αντίδρασης στους φιλοξενούμενους. MVP O… Ίθαν Τόμπσον ο οποίος είχε 16 πόντους με 5/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όντας εκείνος που είχε ανοίξει και τον δρόμο για την επικράτηση της ομάδας του.

Ίθαν Τόμπσον ο οποίος είχε 16 πόντους με 5/9 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, όντας εκείνος που είχε ανοίξει και τον δρόμο για την επικράτηση της ομάδας του. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Λαμάρ Στίβενς (14π., 8ριμπ.., 3ασ.), Αντόνιο Ριβς (13π., 4ασ.) και Φρανκς (11π., 4ριμπ., 3ασ.)

Λαμάρ Στίβενς (14π., 8ριμπ.., 3ασ.), Αντόνιο Ριβς (13π., 4ασ.) και Φρανκς (11π., 4ριμπ., 3ασ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο «υπό διωγμό» Ντάνιελ Τάις ήταν φιλότιμος με 11 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ο «υπό διωγμό» Ντάνιελ Τάις ήταν φιλότιμος με 11 πόντους και 3 ριμπάουντ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… οι Μπέικοτ και Ντιμπαρτολομέο, οι οποίοι έμειναν στο απόλυτο «μηδέν» με... μόλις μία προσπάθεια εντός παιδιά συνολικά.

οι Μπέικοτ και Ντιμπαρτολομέο, οι οποίοι έμειναν στο απόλυτο «μηδέν» με... μόλις μία προσπάθεια εντός παιδιά συνολικά. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Φυσικά η τρομερή αναλογία ασίστ/λαθών που είχε η Παρτίζαν με 27 τελικές πάσες για μόλις 7 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 28-23, 50-35, 72-52, 88-67.

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE (Coach: Joan Penarroya) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 5 E. THOMPSON * 27:55 16 0/4 5/9 1/2 38.5% 2 2 4 4 1 1 1 4 3 +3 17 8 R. FRANKS * 18:17 11 3/3 1/3 2/3 66.7% 1 3 4 3 1 1 0 2 4 +2 9 66 A. PAJOLA * 19:12 5 1/1 1/4 0/0 40.0% 0 1 1 5 0 3 0 4 2 +13 8 1 C. JONES * 24:04 7 1/6 1/3 2/2 22.2% 0 2 2 7 0 0 0 2 2 -11 6 77 J. LAUVERGNE * 05:56 2 1/1 0/0 0/0 100.0% 1 3 4 0 1 0 0 2 1 +10 4 BENCH 11 L. STEVENS 27:49 14 4/9 1/3 3/4 41.7% 2 6 8 3 0 0 3 1 3 +4 19 10 N. TANASKOVIC 27:20 11 2/2 0/0 7/10 100.0% 2 5 7 0 1 1 0 2 6 -19 13 12 A. REEVES 26:20 13 2/5 2/5 3/3 40.0% 1 0 1 4 0 0 0 1 2 +3 10 9 V. MARINKOVIC 12:34 9 0/2 3/5 0/0 42.9% 0 0 0 0 0 0 0 2 0 +2 2 3 L. VILDOZA 04:22 0 0/0 0/0 0/0 - 0 1 1 1 2 0 0 1 0 +4 -1 19 A. LAKIC 06:11 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 -1 7 M. NAKIC 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 TEAM TOTALS 88 14/33 14/33 18/24 42.4% 12 24 36 27 7 6 4 21 23 - 108