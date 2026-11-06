Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Το άστοχο πρώτο δεκάλεπτο των Πειραιωτών
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα (LIVE στο Gazzetta) για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, στη Sunel Arena. Μία αναμέτρηση που δεν ξεκίνησε ιδανικά επιθετικά για τους Πειραιώτες.
Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι πρωταθλητές ήταν πίσω στο σκορ με 19-11. Το μεγάλο πρόβλημα, αφορούσε την επίθεσή τους, καθώς οι 11 πόντοι, είναι ένας πολύ μικρός αριθμός. Ο Βεζένκοβ είχε πετύχει τους 7, ο Εντζάι τρεις και ο Τζόουνς έναν.
Συνολικά, ο Ολυμπιακός είχε 2/5 βολές, 3/9 δίποντα και 1/9 τρίποντα, δηλαδή μόλις 4/18 εύστοχες προσπάθειες, εντός πεδιάς.
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