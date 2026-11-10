EuroLeague: Εκτός δράσης ο Νόουελ στην Μπεσίκτας - Έκανε εγχείρηση στη μύτη
Η Μπεσίκτας προετοιμάζεται για το παιχνίδι κόντρα στη Βιλερμπάν στη Γαλλία, όπου θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Ζάλγκιρις. Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, κάνει τα σχέδιά του, δίχως τον Τζέιλεν Νόουελ.
Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, έκανε εγχείρηση στη μύτη και έτσι θα απουσιάσει τις επόμενες ημέρες.
Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας
«Ο παίκτης της ομάδας μπάσκετ της Μπεσίκτας, Jaylen Nowell, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Acıbadem Maslak, λόγω κατάγματος στη μύτη. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επέμβασης, ο αθλητής έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.
Ευχόμαστε στον Jaylen Nowell περαστικά και ταχεία ανάρρωση, με την ευχή να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στα παρκέ».
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