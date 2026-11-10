Ο Τζέιλεν Νόουελ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για λίγο καιρό, καθώς έκανε εγχείρηση στη μύτη.

Η Μπεσίκτας προετοιμάζεται για το παιχνίδι κόντρα στη Βιλερμπάν στη Γαλλία, όπου θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τη Ζάλγκιρις. Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, κάνει τα σχέδιά του, δίχως τον Τζέιλεν Νόουελ.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, έκανε εγχείρηση στη μύτη και έτσι θα απουσιάσει τις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση της Μπεσίκτας

«Ο παίκτης της ομάδας μπάσκετ της Μπεσίκτας, Jaylen Nowell, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Acıbadem Maslak, λόγω κατάγματος στη μύτη. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της επέμβασης, ο αθλητής έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Ευχόμαστε στον Jaylen Nowell περαστικά και ταχεία ανάρρωση, με την ευχή να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στα παρκέ».